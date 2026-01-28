Van Den Dungen sluit zich aan bij BANVO

Het kantoor, geleid door Albert van den Dungen, Petra van den Dungen en Job Zwaneveld, ziet de aansluiting als een logische stap om de continuïteit van het kantoor te waarborgen en verdere professionalisering mogelijk te maken, met behoud van de eigen identiteit. “Wij zochten een partij die wilde participeren in ons kantoor, zonder dat wij onze eigen werkwijze en cultuur zouden verliezen,” vertelt Albert van den Dungen. “In BANVO hebben we die partij gevonden.”

Van Den Dungen is al jarenlang actief als financieel adviseur en administratiekantoor voor het mkb in Eindhoven en omgeving. Het kantoor ondersteunt ondernemers onder meer bij administratie, samenstellen van jaarrekeningen, belastingaangiften, loonadministratie en bedrijfseconomisch advies. Daarnaast heeft het kantoor ruime ervaring met het begeleiden van starters, doorstarters en financieringsaanvragen. Verder wordt een deel van de tijdsbesteding vrijgemaakt om ondernemers te ondersteunen bij het nemen van besluiten. Daarbij is het belangrijk dat men de taal van de ondernemers spreekt.

Met de aansluiting bij BANVO zoekt Van Den Dungen de samenwerking, met name op het gebied van IT en recruitment. “Wij willen ons blijven focussen op waar wij goed in zijn: onze klanten ondersteunen met hoogwaardige dienstverlening,” aldus Albert van den Dungen. “De ondersteuning vanuit BANVO helpt ons om dat ook in de toekomst te blijven doen.”

De bestaande samenwerking binnen het kantoor blijft daarbij intact. Job Zwaneveld werkt al ruim twintig jaar samen met Albert en Petra van den Dungen en zal dat op dezelfde wijze blijven doen. De komende jaren wordt de samenwerking voortgezet, waarbij Albert van den Dungen op termijn wat minder uren zal gaan werken en er ruimte ontstaat voor verdere personele uitbreiding.

De tenaamstelling wijzigt in D&Z financieel en fiscaal advies B.V. maar de werkzaamheden worden nog wel onder de handelsnaam Van Den Dungen voortgezet.

Mark Boelens, directeur van BANVO: “Van Den Dungen is een mooi voorbeeld van een sterk regionaal kantoor met diepgewortelde kennis van het mkb. Dit soort kantoren zijn van grote waarde voor ondernemers in hun regio. Met BANVO willen we juist deze kantoren ondersteunen en toekomstbestendig maken, zonder dat ze hun eigen identiteit verliezen.” Volgens Boelens sluit de ondernemersvisie van Van Den Dungen naadloos aan bij die van BANVO. “De kracht zit in persoonlijk advies, lange klantrelaties en vakmanschap. Dat is precies waar ons netwerk voor staat.”