Personalia | Stefan Visser toegetreden tot partnergroep Visser & Visser

Stefan Visser (38) is per 1 januari 2026 toegetreden tot de partnergroep van Visser & Visser. Visser is lid van het managementteam van de vestiging Goes en director binnen Audit & Assurance.

Met zijn toetreding versterkt Visser & Visser de partnergroep en onderstreept de organisatie haar ambitie om verder te groeien, met behoud van kwaliteit en betrokkenheid.

Stefan Visser is sinds 2020 werkzaam bij Visser & Visser binnen de controlepraktijk met een sterke focus op het mkb in Zuidwest-Nederland. Vanuit zijn rol als partner blijft hij zich inzetten voor de verdere ontwikkeling van de vestiging Goes en voor de groei van de auditpraktijk binnen de organisatie.

Stefan Visser: “Geweldig om vanuit deze nieuwe rol verantwoordelijkheid te mogen dragen voor onze organisatie. Wat Visser & Visser voor mij bijzonder maakt, is het continu samen streven naar verbetering en nieuwe uitdagingen. Dat zorgt voor variatie in het werk en ruimte voor ontwikkeling op zoveel vlakken. Het is een organisatie met enorm veel energie. Extra bijzonder is dat ik verder mag bouwen aan de organisatie waarmee mijn vader ooit is gestart.”

Jaco Slingerland, CEO bij Visser & Visser: “De komst van Stefan betekent een mooie uitbreiding en versterking van onze partnergroep. Met elkaar willen we de verdere groei van onze organisatie en de uitbouw van het platform voor ondernemerschap realiseren. We heten Stefan van harte welkom in de partnergroep en kijken uit naar een prettige samenwerking.”

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl