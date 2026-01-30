Trump en zoons eisen 10 miljard dollar van Amerikaanse belastingdienst na lek

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn zoons Eric en Donald Jr. hebben een schadeclaim van 10 miljard dollar ingediend tegen de Amerikaanse belastingdienst (IRS) en het ministerie van Financiën.

Volgens Trump en zijn zoons hebben de overheidsdiensten onvoldoende maatregelen genomen om het uitlekken van hun belastingaangiftes te voorkomen. De vertrouwelijke gegevens werden tussen 2018 en 2020 gelekt naar onder meer The New York Times door Charles Edward Littlejohn, een medewerker van een cyberbeveiligingsbedrijf dat door de belastingdienst was ingehuurd.

Geen inkomstenbelasting

Trump weigerde in de aanloop naar en na de presidentsverkiezingen van 2016 zijn belastingaangiftes openbaar te maken. Dat was voor het eerst in bijna vijftig jaar dat een Amerikaanse president of presidentskandidaat dat niet deed. Hij stelde destijds dat zijn financiën onderwerp waren van lopend onderzoek en dat hij daarom geen gegevens kon vrijgeven.

In 2020 publiceerde The New York Times echter een uitgebreid onderzoeksartikel over Trumps financiële situatie en zijn bedrijven. Daaruit bleek dat hij in het jaar waarin hij president werd slechts 750 dollar aan federale inkomstenbelasting had betaald. In tien van de vijftien jaren daarvoor zou hij helemaal geen inkomstenbelasting hebben afgedragen. Volgens de krant kwam dat doordat zijn verliezen groter waren dan zijn inkomsten. De krant concludeerde dat Trump meer succes had met het imago van succesvolle zakenman dan met daadwerkelijk zakelijk succes.

Lekken belastinggegevens

Littlejohn werd in 2024 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf nadat hij schuld had bekend aan het stelen en lekken van belastinggegevens. Daarbij ging het niet alleen om Trump en zijn familie, maar ook om gegevens van onder anderen Jeff Bezos en Elon Musk.

Eerder deze week maakte het Amerikaanse ministerie van Financiën bekend de samenwerking te beëindigen met Booz Allen Hamilton, het bedrijf waarvoor Littlejohn werkte. Trump, zijn zoons en de Trump Organization eisen nu een schadevergoeding en stellen in de aanklacht dat zij door het lek aanzienlijke reputatieschade en financiële schade hebben geleden.

Bron: NOS