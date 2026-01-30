Woningcorporaties lopen 19,4 miljard euro achter op investeringsdoelen

Woningcorporaties komen 19,4 miljard euro tekort om de afgesproken investeringen in nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming van sociale huurwoningen tot en met 2034 te kunnen realiseren.

Dat blijkt uit een nieuwe doorrekening van de Nationale Prestatieafspraken (NPA). Zonder aanvullende maatregelen zoals fiscale tegemoetkomingen, kunnen corporaties de afgesproken doelen niet halen.

De totale investeringsopgave binnen de NPA bedraagt 115 miljard euro. Door stijgende onderhoudskosten en een hogere rente is de financiële ruimte van corporaties echter onvoldoende. Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) schrijft aan de Tweede Kamer dat het aan het nieuwe kabinet is om op korte termijn maatregelen te nemen om de investeringsruimte te vergroten.

Ambities onder druk

De NPA bevatten onder meer de ambitie om vanaf 2029 jaarlijks 30.000 sociale huurwoningen te bouwen. Daarnaast moeten in 2034 bij 1,1 miljoen woningen verduurzamingsmaatregelen zijn uitgevoerd. Zonder ingrepen dreigen deze doelen onhaalbaar te worden.

Volgens de minister liggen mogelijke oplossingen in het verhogen van inkomsten, het verlagen van uitgaven, bijvoorbeeld via fiscale maatregelen, of het verkleinen van de opgave. Ook na afloop van de NPA in 2035 is volgens haar structurele versterking van het stelsel nodig. Daarom wordt een onafhankelijk onderzoek voorbereid naar een duurzaam verdienmodel voor woningcorporaties.

Corporatiesector blijft bouwen

Uit de Staat van de Corporatiesector 2026, die deze week door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) is aangeboden, blijkt dat corporaties een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het woningtekort. In 2024 werden bijna 23.000 sociale huurwoningen gerealiseerd. Voor 2025 wordt uitgegaan van circa 25.000 nieuwbouwwoningen.

Om deze groei vast te houden, zijn volgens de Aw niet alleen voldoende financiële middelen nodig, maar ook beschikbare bouwlocaties. De Wet versterking regie volkshuisvesting, die naar verwachting op 1 juli 2026 in werking treedt, moet daarbij helpen. De wet verplicht gemeenten om bij nieuwbouwprojecten minimaal 30 procent sociale huur te realiseren.

Betaalbaarheid en verduurzaming

De betaalbaarheid voor huurders van corporatiewoningen is de afgelopen jaren verbeterd. Voor de komende jaren verwacht de Aw echter dat de kostenstijgingen bij corporaties hoger zullen uitvallen dan de inflatie, wat de investeringsruimte verder onder druk zet.

Een wetsvoorstel voor een nieuwe systematiek voor huurverhogingen moet zorgen voor meer stabiliteit en een betere balans tussen betaalbaarheid voor huurders en voldoende inkomsten voor corporaties. De verdere uitwerking hiervan ligt bij het nieuwe kabinet.

Corporaties werken daarnaast intensief samen aan onderhoud en verduurzaming. Inmiddels heeft nog 5,5 procent van de woningvoorraad een laag energielabel. Naar verwachting is dat in 2029 gedaald tot 0,13 procent, maar ook hiervoor is volgens de Aw extra financiële ruimte noodzakelijk.