Crowe Foederer doorbreekt omzetgrens van 100 miljoen

Accountants- en adviesorganisatie Crowe Foederer heeft in 2025 een omzet van 100 miljoen euro gerealiseerd, een stijging van tien procent ten opzichte van een jaar eerder.

De groei was grotendeels autonoom en kwam uit alle servicelines, aangevuld met de overname van Taxperience. Tegelijkertijd intensiveert Crowe Foederer de inzet van AI, data en gerobotiseerde processen, waarmee de organisatie in 2026 haar dienstverlening verder wil transformeren.

Groei in alle servicelines

De autonome omzet over 2025 bedroeg 98,5 miljoen euro. Inclusief de omzet van 1,5 miljoen euro van Taxperience, toegerekend vanaf de overname op 31 oktober 2025, was de omzet 100 miljoen euro. De services accountancy (+3 miljoen euro), corporate finance (+1 miljoen euro) en technologie dienstverlening (+4 miljoen euro) lieten allemaal een groei zien. Het aantal medewerkers steeg van 704 naar 782, onder meer door de toevoeging van 50 professionals van Taxperience. Voor 2026 wordt een autonome omzetgroei van 10 procent verwacht.

AI verandert het werk

Crowe Foederer verrijkte in 2025 zijn eigen data‑engine met een nieuw AI‑platform waarmee (delen van) werkprocessen kunnen worden geautomatiseerd en gerobotiseerd. Dit, in combinatie met beschikbaar gekomen applicaties, zal naar verwachting impact hebben op de dienstverlening. Het jaar 2026 staat in het teken van implementatie en impactanalyse, waarbij efficiency, kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening de belangrijkste speerpunten zijn.

Nieuwe RvC

Per 1 januari 2026 trad een nieuwe Raad van Commissarissen aan, met gezamenlijk expertise in governance, accountancy, HR en technologie. De vernieuwde samenstelling versterkt het toezicht en sluit aan bij de koers om kwaliteit, innovatie en digitalisering te versnellen.

“Onze groei in 2025 laat zien dat we strategisch op de juiste koers zitten,” zegt Johan Daams, CEO van Crowe Foederer. “Door te investeren in data, technologie en sterke teams, bouwen we aan een organisatie die toekomstbestendig is. Dit uit zich door onze medewerkers in hun kracht te zetten én klanten helpen vooruit te denken.”