Personalia | Kelly Joziasse wordt director bij Share Impact Accountants Zeeland

Kelly Joziasse treedt in dienst als director bij Share Impact Accountants en versterkt het accountantsteam in het kader van de regionale groeistrategie van het kantoor.

Share Impact kiest voor groei vanuit inhoud en sectorfocus. In sectoren als zorg, woningcorporaties en maatschappelijke dienstverlening is nabijheid, kennis van regionale dynamiek en continuïteit in teams van groot belang. De uitbreiding volgt uit deze ambitie en uit de toenemende vraag van cliënten in deze regio.

Maatschappelijke relevantie en vakinhoud

Kelly Joziasse, woonachtig in Zeeland, was op zoek naar een werkomgeving waarin vakinhoudelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en persoonlijke betrokkenheid samenkomen. Die zoektocht valt mooi samen met de ambitie van Share Impact. Zij brengt ruime ervaring mee binnen de accountancy en heeft zich ontwikkeld tot een stevige professional met oog voor kwaliteit, samenwerking en context. Binnen Share Impact zal zij zich in het bijzonder richten op (nieuwe) cliënten in de zorg, woningcorporaties en het maatschappelijke domein met name in Zeeland, alsmede in West-Brabant en Rotterdam-Zuid.

“Ik zie bij Share Impact een duidelijke visie op kwalitatieve groei,” aldus Kelly Joziasse. “Niet gedreven door schaal, maar door inhoud, maatschappelijke relevantie en lange termijnrelaties. Ook het feit dat ze een B-Corp zijn spreekt mij zeer aan. Het sluit goed aan bij mijn eigen ontwikkeling en bij de manier waarop ik mijn vak wil uitoefenen.”

Duurzame stap in groei

Volgens Hugo Hollander, managing partner van Share Impact Accountants, onderstreept haar komst de gekozen koers: “Wij hebben bewust gezocht naar een aanpalende regio naast Zuid-Holland waar onze dienstverlening past bij de vraag in de markt. Zeeland en West-Brabant zijn daarin een logische keuze. Dat Kelly op hetzelfde moment op zoek was naar een nieuwe omgeving waarin zij zich verder kon ontwikkelen, maakt dit een natuurlijke en sterke match. Samen zetten we een gerichte en duurzame stap in onze groei.”