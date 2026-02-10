Ajax-kaarten geen acquisitie maar loon: fiscus wint zaak over skybox en seizoenkaarten

Een BV die Ajax-voetbalkaarten als zakelijk acquisitiemiddel opvoerde, vangt bot bij de rechtbank Gelderland. Omdat het zakelijke gebruik niet is aangetoond, gelden de kaarten als loon in natura voor de dga en blijft de naheffingsaanslag van € 121.635 in stand, met een beperkte boetematiging.

De dochtervennootschap van een houdstervennootschap is actief in de schoonmaakbranche. De dochter beschikt tijdens het voetbalseizoen 2019 – 2020 over een tweetal seizoenkaarten voor Ajax en verder in 2019 over 22 kaarten voor de wedstrijd Ajax – Juventus. De dga van de BV bezoekt zelf meerdere wedstrijden. Na een door de inspecteur in 2021 ingesteld boekenonderzoek loonheffingen blijkt dat niet duidelijk is geworden wie de wedstrijden hebben bezocht en met welk doel. De inspecteur merkt de waarde van de voetbalkaarten aan als loon in natura en legt een naheffingsaanslag loonheffingen op van € 121.635,-.

Nieuwe contacten en nieuwe omzet

De BV stelt voor de rechtbank Gelderland dat de kaarten voor de wedstrijden van Ajax acquisitiemiddelen waren om potentiële klanten mee te nemen naar voetbalwedstrijden of in de gelegenheid te stellen een voetbalwedstrijd bij te wonen door kaarten ter beschikking te stellen. Het doel is volgens de BV om tijdens wedstrijden en evenementen in het stadion nieuwe contacten op te doen die zich ontwikkelen tot nieuwe omzet. Tot slot is de BV van mening dat, zo er sprake is van een privévoordeel, de dga dit voordeel heeft ontvangen als aandeelhouder en niet als werknemer. In dat geval is er geen sprake van een voordeel in natura voor de loonheffingen. Volgens de BV is het aan de inspecteur aannemelijk te maken dat er sprake is van een voordeel in nature voor de loonheffingen en dat de inspecteur daar niet in is geslaagd.

De rechtbank stelt voorop dat het aan de inspecteur is om feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat en in hoeverre de BV met het verstrekken van de toegangsbewijzen voor de wedstrijden een voordeel in natura heeft verstrekt aan haar werknemers. Het is een feit van algemene bekendheid dat het bezoeken van voetbalwedstrijden in hoge mate een recreatief karakter heeft. De rechtbank houdt het er daarom voor dat werknemers, zo zij een wedstrijd hebben bezocht, deze hebben bezocht uit eigen persoonlijke behoeftenbevrediging.

Zakelijk doel niet inzichtelijk gemaakt

Naar het oordeel van de rechtbank is de BV er niet in geslaagd het zakelijke karakter van de verstrekking van de voetbalkaarten aan te tonen. Het helpt de BV niet dat zij met betrekking tot het zakelijke karakter beklemtoonde dat zij opereert binnen in een zeer competitieve markt en dat veel contracten tot stand komen op basis van persoonlijke gunning en via persoonlijke netwerken van haar dga. De rechtbank is van mening dat de BV inzichtelijk had moeten maken door wie de kaarten zijn gebruikt en of dat een zakelijk- of privédoel heeft gehad.

Het dossier bevat verschillende verklaringen hierover van de BV aan de inspecteur, maar de BV heeft deze verklaringen niet kunnen staven met enig bewijsmiddel. Ook de stelling dat tijdens wedstrijden en evenementen in het stadion nieuwe contacten worden opgedaan die zich ontwikkelen tot nieuwe omzet, helpt niet. Het gegeven dat tijdens een wedstrijdbezoek een contact wordt opgedaan dat kan uitgroeien tot een zakelijk contact, neemt naar het oordeel van de rechtbank niet het consumptief karakter van het wedstrijdbezoek weg.

Dga heeft voordeel ontvangen als werknemer

Het standpunt van de BV dat het bezoek aan een wedstrijd voor haar dga steeds dient te worden aangemerkt als een zakelijke aangelegenheid dient daarom te worden verworpen. Nu naar het oordeel van de rechtbank sprake is van loon gaat de stelling niet op van de BV, dat de dga het voordeel heeft ontvangen als aandeelhouder en niet als werknemer.

Uit het boekenonderzoek is ook gebleken dat voor de aan de dga ter beschikking gestelde auto geen bijtelling heeft plaatsgevonden voor de vijftal ritten aan de Amsterdam-arena. Uit de bevindingen over de door de BV ter beschikking gestelde Skybox-plekken en andere toegangsbewijzen, moet er van worden uitgegaan dat het hier om het bezoeken van thuiswedstrijden van Ajax gaat. De BV kan/wil niet aantonen dat er bij deze ritten relaties zijn meegereden, of dat er om andere reden gesproken kan worden van zakelijke ritten, zodat er van uitgegaan wordt dat het hier om privéritten gaat. Omdat n het jaar 2019 meer dan 500 kilometer privé gereden is met de auto, had bijtelling moeten plaatsvinden.

Nu de naheffingsaanslag terecht is opgelegd is dus ook sprake van een verzuim. De rechtbank vermindert de boete wegens overschrijding van de redelijke termijn met 10%.

Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2025:4988