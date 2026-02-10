AKRH – De Ondernemerscoach sluit zich aan bij BANVO

De aansluiting bij BANVO is geen losse beslissing. Eerder sloten Ralf Cuijpers en zijn kantoor De Ondernemerscoach zich al aan bij AKRH. Vanuit die samenwerking besloten Cuijpers en Roel Hermans gezamenlijk de volgende stap te zetten richting BANVO. Een stap die volgens beide directeuren logisch voelde.

“Onze branche is sterk in beweging,” aldus Ralf Cuijpers. “AI, automatisering en de krapte op de arbeidsmarkt vragen om een andere manier van werken.” Volgens Roel Hermans biedt de samenwerking met BANVO daarvoor de juiste basis: “Door ons aan te sluiten bij BANVO kunnen we deze veranderingen beter, en vooral samen, aanpakken.”

Gedeelde visie op de toekomst

Het contact met BANVO ontstond al eerder in gesprekken met directeur Mark Boelens en toen bleek al dat de visies overeenkwamen: een focus op toekomstbestendige dienstverlening, zonder het persoonlijke karakter van het kantoor te verliezen. De aansluiting voelde daardoor meer als een vervolgstap dan als een overstap.

Ralf Cuijpers geeft aan dat het traject richting aansluiting zorgvuldig en open is verlopen. De gesprekken gingen niet alleen over samenwerking, maar vooral over visie en wederzijdse verwachtingen. “Het voelde niet als een verkoopproces. We hebben samen verkend of we bij elkaar passen. Dat maakte de stap naar de handtekening logisch en goed doordacht.”

Met de aansluiting bij BANVO wil AKRH – De Ondernemerscoach verder bouwen aan een adviesorganisatie die klaar is voor de toekomst. Binnen het netwerk is ruimte om kennis te delen, samen te leren en te investeren in onderwerpen als digitalisering en personeel. Roel Hermans ziet daarin grote meerwaarde: “Wij hopen dat BANVO een omgeving biedt waarin we van elkaar leren en samen verder bouwen. Niet alleen voor ons kantoor, maar vooral voor de ondernemers die wij begeleiden.”

Samen sterker

Mark Boelens, directeur van BANVO, is enthousiast over de komst van AKRH – De Ondernemerscoach. Volgens Boelens past het kantoor goed binnen het netwerk. “AKRH – De Ondernemerscoach is een kantoor dat bewust bezig is met de toekomst van zijn dienstverlening en met wat ondernemers nodig hebben,” zegt hij. “Ze weten wie ze zijn, en willen dat ook blijven.” Volgens Mark Boelens wordt samenwerken steeds belangrijker binnen de branche. “Kantoren moeten kunnen investeren in kennis, technologie en medewerkers, zonder hun lokale betrokkenheid te verliezen. Dat lukt beter als je samenwerkt.” Hij ziet dat steeds meer kantoren dezelfde afweging maken: “De markt verandert snel. Samenwerken is voor veel kantoren geen luxe meer, maar noodzakelijk om kwaliteit en continuïteit te blijven bieden.”