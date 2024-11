ABAB verhuisd van Veldhoven naar Eindhoven

De vestiging van ABAB Veldhoven is maandag verhuisd naar kantorencomplex Metzpoint in Eindhoven.

Over de verhuizing zegt Erik Gilden, directeur Accountancy bij ABAB: “De mogelijkheid deed zich voor om ons pand in Veldhoven te verkopen. Deze kans hebben wij aangegrepen. We zijn op zoek gegaan naar een locatie die zo circulair en duurzaam mogelijk is. En met een grote onderlinge zichtbaarheid. Metzpoint voldoet aan al onze wensen: een duurzame, goed bereikbare locatie met volop ruimte om elkaar te ontmoeten.”

Vanaf 25 november is het nieuwe adres Dr Holtroplaan 25, 5652 XR in Eindhoven. ABAB heeft 16 vestigingen; het hoofdkantoor staat in Tilburg. Het bedrijf is in juni gefuseerd met Alfa; vanaf 1 januari gaan ze samen verder onder de naam aaff.