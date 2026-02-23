Home » Kabinet-Jetten beëdigd: dit is de portefeuilleverdeling op Financiën

Het kabinet-Jetten is maandag met de beëdiging van alle nieuwe ministers en van alle staatssecretarissen van start gegaan. Inmiddels is ook de definitieve portefeuilleverdeling bekendgemaakt.

23 februari 2026 door Accountancy Vanmorgen

Inclusief premier Rob Jetten zitten achttien ministers en tien staatssecretarissen in het kabinet. D66 levert tien bewindspersonen aan het kabinet, VVD negen en CDA acht. Staatssecretaris Sandra Palmen, die over het herstel van het toeslagenschandaal gaat, is partijloos.

Eelco Heinen (VVD) is beoogd minister van Financiën. Hij blijft dus op zijn post, die hij sinds juli 2024 bezet. D66 schoof Eelco Eerenberg naar voren als nieuwe staatssecretaris van Financiën. Hij vervangt de beoogd staatssecretaris Nathalie van Berkel, die zich terugtrok na onjuistheden op haar cv. Eerenburg was wethouder in Utrecht. 

De ministerraad heeft inmiddels op voorstel van de minister-president ook de definitieve portefeuilleverdeling van het kabinet-Jetten vastgesteld. Bij Financiën ziet de verdeling er als volgt uit:

Eelco Eerenberg (41) beoogd staatssecretaris fiscaliteit
