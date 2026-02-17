Beoogd staatssecretaris Financiën vertrekt uit Tweede Kamer na ophef cv

Nathalie van Berkel heeft per direct haar ontslag aangeboden als lid van de Tweede Kamer namens D66. Dat laat zij weten in een kort bericht op X. Haar vertrek volgt een dag nadat zij zich al had teruggetrokken als kandidaat-staatssecretaris van Financiën in het beoogde kabinet onder leiding van Rob Jetten.

Aanleiding voor haar terugtreden is ophef over onjuiste informatie op haar curriculum vitae. Eerder meldde de de Volkskrant dat Van Berkel op haar cv had vermeld een master bestuurskunde te hebben gevolgd aan de Universiteit Leiden, terwijl zij in werkelijkheid deze studie op hbo-niveau deed.

Na vragen van de krant heeft Van Berkel vrijdag haar openbare cv op LinkedIn aangepast. Tot donderdagavond stond daar dus dat zij Public Management (een master bestuurskunde) aan de Universiteit Leiden studeerde. Dat is veranderd in een pre-master Public Administration, een toelatingstraject voor mensen die graag een master willen studeren, maar niet de juiste diploma’s hebben. Dat traject rondde ze niet af. Haar cv vermeldt ook een studie rechten aan de Erasmus Universiteit. Daar heeft ze de propedeuse niet gehaald. De beoogd staatssecretaris heeft alleen een havo-diploma en een diploma voor het eerste hbo-jaar bestuurskunde.

‘Niets recht te zetten’

Volgens de Volkskrant heeft Van Berkel afgelopen week wisselende verklaringen afgelegd en diverse malen onjuiste informatie aangeleverd over haar opleidingen. Zo zou ze drie keer een nieuw cv hebben ingeleverd. ‘Elke keer bleken de door haar gevolgde opleidingen korter of van een lager niveau te zijn dan ze aanvankelijk beweerde.’ Van Berkel was bestuurslid van het UWV. Ze stelt dat ze niet wist dat de website Parlement.com, waarop informatie over politiek bestuurders, haar een doctorandus-titel had gegeven. “In mijn optiek is er niets recht te zetten als ik zeg dat ik rechten en bestuurskunde heb gestudeerd. Ik heb mijn studies alleen niet afgemaakt. Dat heb ik in alle procedures waar ik ooit in heb gezeten ook altijd netjes gemeld.”

Van Berkel trok zich maandag al terug als kandidaat-staatssecretaris om ‘een goede start van het kabinet niet in de weg te zitten’. Daarbij stelde zij dat het niet haar intentie was om een onjuiste voorstelling van zaken te geven. Aanvankelijk liet Jetten weten dat zij wel Kamerlid zou blijven, maar een dag later besloot Van Berkel dus alsnog haar zetel op te geven.

Bron: de Volkskrant

Bron foto: Wikimedia, fotograaf: Jan Buteijn, Copyright owner: D66. CC BY-SA 4.0