Eelco Eerenberg (41) beoogd staatssecretaris fiscaliteit

Eerenberg groeide op in Hilversum en deed daarna technische informatica aan de TU Twente. Van 2006 tot 2010 was hij werkzaam als talent scout bij YER. Na zijn afstuderen in 2011 richtte Eerenberg zijn eigen bedrijf op, waarin hij webapplicaties en websites ontwikkelde. Vervolgens werkte hij vanaf 2011 tot 2014 als strategie-adviseur bij Thaesis.

Politieke loopbaan

Zijn politieke loopbaan begon in 2006 in de gemeenteraad van Enschede, waar hij namens D66 duaraadslid werd. In 2010 zat hij als volwaardig raadslid in de gemeenteraad. Nadat D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 de grootste partij werd in Enschede, werd Eerenberg naar voren geschoven als wethouder. In een college met Burgerbelangen Enschede, CDA, VVD en ChristenUnie was hij belast met de portefeuille financiën, onderwijs, jeugdzorg, duurzaamheid en stadsdeel Centrum. Hij was tevens eerste locoburgemeester. Op 19 december 2019 werd Eerenberg geïnstalleerd als wethouder in Utrecht. Zijn portefeuille bestond uit volksgezondheid, jeugd & jeugdzorg, stationsgebied, milieu & emissieloos vervoer en vastgoed.

Beste jonge bestuurder

Bijzonder is dat de politicus zowel in 2016 als in 2022 verkozen werd tot Beste Jonge Bestuurder door Binnenlands Bestuur, mede “om de snelheid waarmee hij ‘geschilpunten uit een dossier haalt en partijen bij elkaar brengt’. Een woordvoerder van D66 zegt in het Financieele Dagblad dat de keuze op Eerenberg is gevallen omdat hij als wethouder ‘heeft laten zien in staat te zijn om partijen bij elkaar te brengen’. Die eigenschap is belangrijk in een kabinet dat geen meerderheid heeft in de Tweede Kamer, en evenmin in de Eerste.

Eerenberg is getrouwd en heeft drie kinderen. Zijn Linkedin-profiel vindt u hier.

Bron: Wikipedia, FD.