Dit is het kabinet-Jetten: Heinen blijft op Financiën, ex-PwC’er op Buitenlandse Zaken

Eelco Heinen (VVD) is beoogd minister van Financiën. Hij blijft dus op zijn post, die hij sinds juli 2024 bezet. Nathalie van Berkel (D66) wordt staatssecretaris van Financiën. Tussen 2019 en 2025 was ze bestuurslid bij het UWV.
Van PwC via Brussel naar BuZa
Uit het bedrijfsleven komt over Heleen Herbert (CDA), die minister van Economische Zaken en Klimaat wordt. Ze is nu directeur Strategie bij bouwbedrijf Heijmans. Tom Berendsen is een andere ministerskandidaat met ervaring in het bedrijfsleven, en wel in de accountantssector. Hij wordt namens het CDA minister van Buitenlandse Zaken in het aankomende kabinet. Hij is sinds 2019 europarlementariër. Hij houdt zich in Brussel onder meer bezig met industrie, energie en transport. Tussen 2015 en 2019 was hij adviseur duurzaamheid bij PwC Nederland.
Twee ex-adviseurs staatssecretaris
Uit VVD-hoek komen twee nieuwe bewindslieden met enige ervaring in de adviessector. Judith Tielen wordt staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tielen werkte voorheen als marketeer bij Procter & Gamble, als global marketing manager voor de kindervoedingen bij FrieslandCampina en als mede-eigenaar van een strategisch marketingadviesbureau. Ze was sinds vorig jaar staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport. Silvio Erkens is beoogd staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Erkens werkte geruime tijd als consultant en later projectleider bij the Boston Consulting Group, voordat hij in 2021 in de Tweede Kamer kwam.
Binnenlandse Zaken
Ondanks het prangende woondossier blijft Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onder de portefeuille van Binnenlandse Zaken hangen. Luitenant-generaal Elanor Boekholt-O’Sullivan (D66) gaat daar als minister aan de slag; Pieter Heerma (CDA) wordt minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Hans Vijlbrief (D66) wordt de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vijlbrief was tussen 2020 en 2022 staatssecretaris van Financiën.
De overige ministersposten
- Thierry Aartsen (VVD) – minister van Werk en Participatie
- Bart van den Brink (CDA) – minister van Asiel en Migratie, vicepremier
- Jaimi van Essen (D66) – minister van Landbouw
- Sophie Hermans (VVD) – minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Rob Jetten (D66) – minister-president
- Vincent Karremans (VVD) – minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Rianne Letschert (D66) – minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Sjoerd Sjoerdsma (D66) – minister van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking
- Mirjam Sterk (CDA) – minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport
- Stientje van Veldhoven (D66) – minister van Klimaat en Groene groei
- David van Weel (VVD) – minister van Justitie en Veiligheid
- Dilan Yesilgöz (VVD) – minister van Defensie, vicepremier
Staatssecretarissen
- Willemijn Aerdts (D66) – staatssecretaris digitale soevereiniteit en digitale economie
- Jo-Annes de Bat (CDA) – staatssecretaris Klimaat en Groene groei
- Annet Bertram (CDA) – staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat
- Derk Boswijk (CDA) – staatssecretaris van Defensie
- Claudia van Bruggen (D66) – staatssecretaris Justitie en Veiligheid
- Eric van der Burg (VVD) – staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en slagvaardige overheid
- Sandra Palmen (ex-NSC) – staatssecretaris Herstel en Toeslagen
