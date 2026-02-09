Dit is het kabinet-Jetten: Heinen blijft op Financiën, ex-PwC’er op Buitenlandse Zaken

Alle voorgedragen bewindslieden van het kabinet-Jetten 1 zijn bekend. In de nieuwe ministersploeg vinden we één kandidaat met een achtergrond in de accountancybranche: voormalig PwC’er Tom Berendsen.

Eelco Heinen (VVD) is beoogd minister van Financiën. Hij blijft dus op zijn post, die hij sinds juli 2024 bezet. Nathalie van Berkel (D66) wordt staatssecretaris van Financiën. Tussen 2019 en 2025 was ze bestuurslid bij het UWV.

Van PwC via Brussel naar BuZa

Uit het bedrijfsleven komt over Heleen Herbert (CDA), die minister van Economische Zaken en Klimaat wordt. Ze is nu directeur Strategie bij bouwbedrijf Heijmans. Tom Berendsen is een andere ministerskandidaat met ervaring in het bedrijfsleven, en wel in de accountantssector. Hij wordt namens het CDA minister van Buitenlandse Zaken in het aankomende kabinet. Hij is sinds 2019 europarlementariër. Hij houdt zich in Brussel onder meer bezig met industrie, energie en transport. Tussen 2015 en 2019 was hij adviseur duurzaamheid bij PwC Nederland.

Twee ex-adviseurs staatssecretaris

Uit VVD-hoek komen twee nieuwe bewindslieden met enige ervaring in de adviessector. Judith Tielen wordt staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tielen werkte voorheen als marketeer bij Procter & Gamble, als global marketing manager voor de kindervoedingen bij FrieslandCampina en als mede-eigenaar van een strategisch marketingadviesbureau. Ze was sinds vorig jaar staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport. Silvio Erkens is beoogd staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Erkens werkte geruime tijd als consultant en later projectleider bij the Boston Consulting Group, voordat hij in 2021 in de Tweede Kamer kwam.

Binnenlandse Zaken

Ondanks het prangende woondossier blijft Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onder de portefeuille van Binnenlandse Zaken hangen. Luitenant-generaal Elanor Boekholt-O’Sullivan (D66) gaat daar als minister aan de slag; Pieter Heerma (CDA) wordt minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hans Vijlbrief (D66) wordt de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vijlbrief was tussen 2020 en 2022 staatssecretaris van Financiën.

De overige ministersposten

Thierry Aartsen (VVD) – minister van Werk en Participatie

Bart van den Brink (CDA) – minister van Asiel en Migratie, vicepremier

Jaimi van Essen (D66) – minister van Landbouw

Sophie Hermans (VVD) – minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rob Jetten (D66) – minister-president

Vincent Karremans (VVD) – minister van Infrastructuur en Waterstaat

Rianne Letschert (D66) – minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Sjoerd Sjoerdsma (D66) – minister van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking

Mirjam Sterk (CDA) – minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport

Stientje van Veldhoven (D66) – minister van Klimaat en Groene groei

David van Weel (VVD) – minister van Justitie en Veiligheid

Dilan Yesilgöz (VVD) – minister van Defensie, vicepremier

Staatssecretarissen