Nyenrode bij top 1% business schools met Triple Crown accreditatie

Nyenrode Business Universiteit heeft vandaag de AACSB-accreditatie behaald en is daarmee Triple Crown geaccrediteerd. Met drie internationale accreditaties voor business schools behoort Nyenrode tot de top 1% van business schools wereldwijd die Triple Crown geaccrediteerd zijn.

AACSB roemt Nyenrode Business Universiteit om haar sterke reputatie en onderscheidende positie in Nederland, waarbij academische kwaliteit wordt gecombineerd met praktijkgericht onderwijs en nauwe banden met het bedrijfsleven. Ook de internationale oriëntatie springt eruit: een diverse faculteit en een wereldwijd alumni- en bedrijfsnetwerk bereiden studenten voor op leiderschap in een internationale context. De persoonlijke leeromgeving, de campus en de sterke community gelden daarbij als onderscheidende kenmerken.

Prestigieus

AACSB staat voor Association to Advance Collegiate Schools of Business en geldt wereldwijd als een van de meest prestigieuze accreditaties in het domein van management- en businessonderwijs. De accreditaties worden toegekend door onafhankelijke, internationale organisaties die business schools beoordelen op onder meer onderwijs- en onderzoekskwaliteit, strategische koers, governance, maatschappelijke impact en internationale oriëntatie. Het voldoen aan alle drie de beoordelingskaders geldt internationaal als een erkenning van brede en consistente kwaliteit.

Meerjarig

Nyenrode beschikte al over de AMBA- en EQUIS-accreditaties. Een AMBA-keurmerk zegt vooral iets over de kwaliteit van een managementprogramma. EQUIS kijkt veel breder dan één opleiding en toetst of de organisatie als geheel op hoog niveau functioneert. Met het verkrijgen van AACSB rondt de universiteit een meerjarige evaluatie af, waarin onder andere de programma-opzet, onderzoeksresultaten, docentkwaliteit en de verbinding met de praktijk centraal stonden.