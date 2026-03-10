Accountants halen financetalent uit Kaapstad: joint venture iSprout en Newtone breidt uit

Accountants- en advieskantoren in Europa krijgen steeds vaker ondersteuning van financeprofessionals uit Zuid-Afrika. Newtone en iSprout breiden hun gezamenlijke joint venture daarom verder uit met remote finance teams vanuit Kaapstad.

Met de uitbreiding willen de partners inspelen op het groeiende tekort aan gekwalificeerd financieel talent binnen de Europese accountancysector. Vanuit Kaapstad werken inmiddels meer dan vijftig financeprofessionals mee aan projecten voor Europese accountantskantoren. Het gaat onder meer om Chartered Accountants (CA(SA)), payrollspecialisten en accountants.

Verschil met traditionele outsourcing

De Zuid-Afrikaanse professionals werken niet als externe outsourcingleverancier, maar als geïntegreerde teamleden binnen bestaande audit- en accountingteams. Ze sluiten aan op de systemen, processen en werktijden van de klant en werken exclusief voor één kantoor.

Volgens CEO Francois Eijgelshoven van iSprout is dat een belangrijk verschil met traditionele outsourcing. “De professionals in Kaapstad werken als volwaardige teamleden. Door hun opleiding en ervaring met internationale standaarden kunnen zij direct inhoudelijk bijdragen aan projecten.”

Internationale verslaggevingsstandaarden

De teams ondersteunen Europese kantoren bij onder meer audit-, accounting-, payroll-, pre-audit- en IT-auditwerkzaamheden. Ze beschikken over expertise in internationale verslaggevingsstandaarden zoals IFRS, UK GAAP en Dutch GAAP, en ook op het gebied van ESG-rapportage. Daarnaast is in Kaapstad een lokaal leadership- en operationeel team actief dat de dagelijkse samenwerking ondersteunt.

Continuïteit

Volgens partner Edwin van Haare van Newtone ligt de kracht van het model in de samenwerking met de Europese kantoren. “Het gaat om een partnership waarin continuïteit en kwaliteit vooropstaan. Door deze samenwerking kunnen accountantskantoren beschikken over aanvullende capaciteit, terwijl regie en verantwoordelijkheid bij het kantoor zelf blijven.”