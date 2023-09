Incompanion verder als Grant Thornton Outsourcing

Incompanion heeft zijn naam veranderd in Grant Thornton Outsourcing. ‘Door onze naam te veranderen is de link met het moederbedrijf duidelijker en is de positie van het bedrijf als toonaangevende speler op het gebied van financiële outsourcing versterkt.’

Het bedrijf richt zich op het digitaliseren en outsourcen van financiële administratie voor middelgrote ondernemingen en was al onderdeel van het wereldwijde netwerk van Grant Thornton. Partner Robert Karremans stelt dat ‘de rebranding ons in staat stelt om onze dienstverlening nog beter af te stemmen op de behoeften van onze klanten en om ons te onderscheiden in de markt’.

ISAE-certificering

Grant Thornton Outsourcing werkt voor een groot aantal middelgrote ondernemingen in verschillende sectoren, waaronder de zakelijke dienstverlening, de bouw en de zorg. Het is in bezit van een ISAE-certificering (International Standard for Assurance Engagements). ‘Wij hebben als eerste in Nederland dit certificaat behaald voor ons proces. Onze certificering levert het bewijs aan financiële instanties, partijen én uiteraard aan werknemers dat de gegevens, in voldoende mate van zekerheid, betrouwbaar zijn.’

Grant Thornton startte in 2015 met Incompanion als administratiekantoor voor micro-entiteiten, waarvoor vanaf 2016 vereenvoudigde verslaggevingseisen gingen gelden.