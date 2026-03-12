Newtone en Lefebvre Sdu werken samen in AI

Newtone en Lefebvre Sdu zijn een strategisch partnership aangegaan om fiscale én juridische AI volledig te integreren in de dagelijkse adviespraktijk. Deze maand krijgen alle Newtone-medewerkers de beschikking over de AI‑tool GenIA‑L van Lefebvre Sdu.

Het partnership is voortgekomen uit een aantal gezamenlijke verkenningssessies en volgt op een afgeronde pilotfase met GenIA‑L. Met deze samenwerking spelen beide partijen in op de groeiende behoefte aan snelle, betrouwbare en geïntegreerde fiscale en juridische ondersteuning binnen adviesprocessen.

Samenwerking gaat dieper

Waar GenIA‑L doorgaans als losse AI‑toepassing wordt ingezet, hebben Newtone en Lefebvre Sdu bewust gekozen voor een verdergaande samenwerking. De gezamenlijke ambitie is om de kracht van GenIA‑L via API‑integraties te koppelen aan het Financieel Platform en het bredere ERP‑landschap van Newtone. Daarmee wordt AI een nog verdergaand geïntegreerd onderdeel van bestaande werkprocessen, in plaats van een afzonderlijke tool.

Daarnaast sluit de samenwerking aan op het bestaande partnership van Lefebvre Sdu met AFAS, een belangrijke leverancier binnen het fiscale IT‑landschap van Newtone. Door deze combinaties willen beide partijen vooroplopen in het verkennen van nieuwe toepassingen van AI binnen geïntegreerde advies- en administratieve processen. Binnen de markt richt geen andere samenwerking zich op een vergelijkbare combinatie van procesintegratie, domeinkennis en AI‑technologie.

Sneller, consistenter en onderbouwd

Voor accountants en adviseurs betekent de inzet van GenIA‑L dat juridische en fiscale kennis direct beschikbaar komt binnen hun workflow. De AI‑oplossing fungeert als kennisassistent die actuele en betrouwbare content centraliseert en versnipperd zoekwerk vervangt. Medewerkers kunnen vanuit hun dagelijkse processen vragen stellen, relevante onderbouwing genereren en documenten analyseren.

Ook voor klanten van Newtone heeft dit direct voordeel: zij ontvangen sneller relevante en goed onderbouwde adviezen, gebaseerd op actuele data en inzichten, met meer zekerheid en consistentie in de interpretatie van wet- en regelgeving. Doordat relevante informatie sneller en vollediger beschikbaar is, ontstaat meer ruimte voor persoonlijk contact en proactief advies, terwijl risico’s eerder worden herkend en keuzes transparanter worden onderbouwd. Door de verdere integratie in toekomstige workflow- en ERP processen verwacht Newtone bovendien meer ruimte voor klantcontact en vaktechnische verdieping.