Turkse kartelwaakhond onderzoekt grote accountantsnetwerken

De Turkse mededingingsautoriteit is een omvangrijk onderzoek gestart naar accountants- en auditkantoren. De toezichthouder wil nagaan of kantoren prijsafspraken hebben gemaakt, klanten onderling hebben verdeeld of afspraken hebben gemaakt over personeel.

Het onderzoek richt zich op tientallen ondernemingen en brancheorganisaties in de audit- en accountancysector. Onder de onderzochte partijen bevinden zich ook internationale netwerken die in Nederland actief zijn, zoals Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, BDO, RSM, Crowe en PKF International.

Mogelijke kartels

Volgens de mededingingsautoriteit zijn er aanwijzingen dat bedrijven mogelijk artikel 4 van de Turkse mededingingswet hebben overtreden. Daarbij wordt onder meer gekeken of accountantskantoren prijzen voor audit- en accountantsdiensten onderling hebben afgestemd of klanten onder elkaar hebben verdeeld. Ook onderzoekt de toezichthouder of concurrentiegevoelige informatie tussen kantoren is uitgewisseld en of brancheorganisaties besluiten hebben genomen die de concurrentie kunnen beperken.

Personeelsafspraken

Opvallend is dat het onderzoek zich niet alleen richt op de dienstenmarkt, maar ook op de arbeidsmarkt. De autoriteit kijkt namelijk ook naar mogelijke afspraken tussen accountantskantoren om geen personeel van elkaar over te nemen. Zulke zogenoemde no-poach-afspraken staan internationaal steeds vaker in de belangstelling van mededingingsautoriteiten. Volgens toezichthouders kunnen dergelijke afspraken de concurrentie op de arbeidsmarkt beperken en de loonontwikkeling beïnvloeden.

Ook brancheorganisaties

Niet alleen accountantskantoren zelf worden onderzocht. Ook twee beroepsorganisaties liggen onder de loep: de Union of Chambers of Certified Public Accountants of Türkiye en de Istanbul Chamber of Certified Public Accountants. De Turkse mededingingsautoriteit wil nagaan of binnen deze organisaties besluiten of afspraken zijn genomen die een concurrentiebeperkend karakter hebben.