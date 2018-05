Kartelboete Janssen de Jong Infra fors omlaag

Het Limburgse bouwbedrijf Janssen de Jong Infra hoeft een boete van 2,5 miljoen euro wegens verboden prijsafspraken niet volledig te betalen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) meldt dinsdag de boete naar 463.000 euro te verlagen. De boete was door de rechter al eens van 3 miljoen naar 2,5 miljoen euro verlaagd.

Het CBb vindt dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de strafmaatregel evenwel nog steeds niet goed heeft beargumenteerd. Janssen de Jong Infra kreeg eerder voor een volgens het CBb zwaardere overtreding immers een boete van ‘slechts’ 1,5 miljoen euro. De boete was in 2010 opgelegd voor zogeheten ‘cover pricing’. Daarbij doet een bedrijf bij een aanbesteding bewust een hoge aanbieding om zo een ander bedrijf waar het afspraken mee heeft gemaakt een betere kans te geven. Janssen de Jong Infra is eind 2012 overgenomen door het Duits-Oostenrijkse bouwbedrijf Strabag.

Bron: ANP