Aan welke klanten verdient jouw accountantskantoor nu écht?

Voor veel accountantskantoren is het lastig om precies te bepalen welke klanten daadwerkelijk winst opleveren. Toch is dat een cruciale vraag.

Hier kan urenregistratiesoftware een grote rol spelen. Het is niet alleen een administratief hulpmiddel, maar ook een strategische bron van inzicht. Door tijdsbesteding nauwkeurig te registreren, zie je waar marges verdwijnen en waar juist groeikansen liggen.

In dit artikel bespreken we praktische situaties uit de accountancy en laten we zien hoe inzicht in urenregistratie helpt om de werkelijke winstgevendheid per klant helder te krijgen.

Welke klanten leveren écht rendement op?

Veel kantoren combineren uurtarieven met vaste prijsafspraken. Op het eerste gezicht lijken beide modellen overzichtelijk: je factureert per uur of je werkt met een vooraf afgesproken bedrag. In de praktijk blijkt het echter vaak ingewikkelder.

Stel bijvoorbeeld dat je voor een klein mkb-bedrijf de volledige boekhouding verzorgt voor een vaste jaarlijkse prijs van €3.500. In eerste instantie lijkt dat een goede deal. Na enkele maanden blijkt echter dat de klant regelmatig overleg nodig heeft, documenten onvolledig aanlevert en veel aanvullende vragen stelt die eigenlijk buiten de afgesproken scope vallen.

Daardoor loopt de totale tijdsbesteding op tot ongeveer 120 uur, terwijl er oorspronkelijk rekening was gehouden met 80 uur. Als je geen nauwkeurige urenregistratie bijhoudt, ontdek je dit pas aan het einde van het traject, als bijsturen vaak niet meer mogelijk is.

Tegelijkertijd kan er een andere klant zijn waarvoor je op uurbasis werkt. Daar verlopen processen efficiënt: documenten worden tijdig aangeleverd en communicatie verloopt soepel. Ondanks dat de uiteindelijke factuur misschien lager lijkt dan bij een vaste prijsafspraak, kan de marge aanzienlijk hoger zijn.

De belangrijkste les: structurele overschrijdingen en veel overlegmomenten kunnen je marge langzaam uithollen. Zonder inzicht in de werkelijk bestede tijd blijft dat vaak onopgemerkt.

4 Signalen dat een klant mogelijk verliesgevend is

In de praktijk zijn er duidelijke patronen die kunnen aangeven dat een klant je meer kost dan oplevert.

1. Veel niet-declarabele uren

Wanneer een groot deel van de werkzaamheden niet factureerbaar is, kan dat een waarschuwing zijn. Denk aan interne correcties, extra controles of vragen die buiten het afgesproken pakket vallen. Zeker wanneer senior accountants hier veel tijd aan besteden zonder dat dit wordt doorberekend, kan de winstgevendheid snel afnemen.

2. Regelmatig correctiewerk

Werk dat je herhaaldelijk moet aanpassen of opnieuw moet uitvoeren kost niet alleen extra tijd, maar ook energie. Zo ontdekte een klein advieskantoor dat het jaarlijks ongeveer 50 uur extra kwijt was aan het opnieuw verwerken van onvolledige financiële stukken van één klant. Uren die direct ten koste gingen van de marge.

3. Spoedverzoeken

Een klant die op het laatste moment dringende verzoeken heeft, bijvoorbeeld een rapport dat de volgende dag nodig is, kan veel extra druk op het team leggen. Zonder inzicht in uren is het moeilijk te bepalen hoeveel dergelijke spoedklussen daadwerkelijk kosten.

4. Intensieve interne afstemming

Sommige klanten vragen voortdurend om overleg, kleine adviezen of extra afstemming. Hierdoor heeft je team minder tijd voor andere opdrachten die mogelijk winstgevender zijn. Door urenregistratie worden deze patronen meetbaar in plaats van gebaseerd op gevoel.

Van intuïtie naar data: inzicht in marge per klant

Moderne urenregistratiesoftware maakt het mogelijk om beslissingen te baseren op data in plaats van op onderbuikgevoel. Enkele belangrijke inzichten die je hiermee krijgt:

Realisatiegraad per klant

Bekijk hoeveel van de afgesproken uren of fee daadwerkelijk nodig is. Zo wordt snel duidelijk waar projecten structureel uitlopen.

Marge per type dienst

Door werkzaamheden op te splitsen, bijvoorbeeld boekhouding, advies en audits, analyseer je per klant waar je de meeste en de minste marge behaalt.

Werkelijke uren versus afgesproken fee

Vergelijk geplande uren met de daadwerkelijk bestede tijd. Zo ontdek je snel wanneer een vaste prijsafspraak minder rendabel blijkt dan verwacht.

Bob Kessels, mede-eigenaar van We Take Care ontdekte door urenregistratie dat het uiteindelijke uurtarief van sommige klanten veel te laag was: “Ik kon perfect uitrekenen wat de gemiddelde uurprijs per klant was, op sommige accounts was dat veel te laag. Door dat inzicht hebben we de omzet op die accounts verdubbeld.” Ontdek deze case

Voorkom dat je verlieslatende klanten blijft subsidiëren

Zodra duidelijk is welke klanten minder rendabel zijn, kun je gerichte actie ondernemen.

Heronderhandelen met urenonderbouwing

In plaats van een tariefverhoging op gevoel te baseren, kun je aantonen hoeveel extra werk je daadwerkelijk verrichtte. Bijvoorbeeld: “Afgelopen jaar hebben we 40 uur meer besteed dan in het contract was voorzien. Laten we daarom de overeenkomst herzien.” Dit maakt het gesprek transparanter en voorkomt discussie.

Tariefdifferentiatie toepassen

Niet iedere klant vraagt dezelfde inzet. Klanten die intensiever worden begeleid of meer tijd vragen, kunnen ook een hoger tarief rechtvaardigen. Met urenregistratie kun je dit objectief onderbouwen.

Strategisch klantbeheer

Door inzicht te hebben in de winstgevendheid per klant kun je ook bepalen of bepaalde klanten nog passen bij je bedrijfsmodel. Soms is het financieel verstandiger om een samenwerking aan te passen of zelfs te beëindigen.

Urenregistratie wordt nog belangrijker bij vaste prijsafspraken

Steeds meer accountantskantoren werken met vaste prijzen. Dat geeft klanten duidelijkheid, maar vergroot ook het risico voor het kantoor. Zonder inzicht in de bestede uren is het lastig te bepalen wanneer de marge onder druk komt te staan.

Belangrijke voordelen van urenregistratie bij vaste prijsafspraken zijn:

Budgetbewaking

Je ziet real-time hoeveel tijd jouw team aan een opdracht besteedt en of het werk nog binnen het geplande budget blijft.

Vroegtijdige signalering van overschrijdingen

Software waarschuwt als een klant meer uren vraagt dan verwacht. Daardoor kun je tijdig bijsturen, bijvoorbeeld door extra kosten door te rekenen of werkzaamheden anders te prioriteren.

Forecasting per kwartaal

Door historische data te analyseren kun je toekomstige werkdruk en marges beter voorspellen. Dit helpt bij personeelsplanning, tariefstrategie en klantafspraken.

Praktijkvoorbeeld: forecasting met urenregistratie

Een middelgroot accountantskantoor analyseert de urenregistratie van het eerste kwartaal van 2024 en ontdekt dat mkb-klanten gemiddeld 15% meer tijd vragen dan vooraf begroot. Vooral adviesvragen zorgen voor extra werk. In het tweede kwartaal blijkt hetzelfde patroon zichtbaar.

Met deze inzichten kan het kantoor voor de rest van het jaar gerichte maatregelen nemen:

Capaciteitsplanning

Ze zien dat er in het voorjaar structureel ongeveer 12 uur per week extra nodig is voor mkb-advies. Daardoor kunnen ze tijdig extra capaciteit organiseren, bijvoorbeeld door een medewerker in te plannen of werk uit te besteden.

Tariefaanpassing

Bij contractverlengingen wordt een buffer van 15% ingebouwd of worden advieswerkzaamheden apart gefactureerd.

Verwachtingsmanagement

Tijdens klantgesprekken wordt duidelijk gecommuniceerd welke werkzaamheden binnen de vaste prijs vallen en welke apart worden berekend.

Het resultaat: in het vierde kwartaal blijft de marge stabiel en wordt het team niet onverwacht geconfronteerd met piekdrukte.

Conclusie

Urenregistratie is veel meer dan een administratieve verplichting. Het is een strategisch hulpmiddel om te begrijpen welke klanten nu écht bijdragen aan de winst van je kantoor.

Met concrete data kun je:

Winstgevende klanten identificeren en verder ontwikkelen.

Verlieslatende klanten heronderhandelen of selectief loslaten.

Tarieven en interne processen verbeteren.

Voor accountantskantoren betekent dit niet alleen een hogere marge, maar ook meer grip op de planning en werkdruk. Door te investeren in goede urenregistratiesoftware krijg je beter inzicht in je bedrijfsvoering en stuur je gerichter op winstgevendheid.

Wil jij ook inzicht in winstgevendheid, productiviteit en schaalbaarheid op basis van nauwkeurige en realtime urenregistratie?