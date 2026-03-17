Grip op uren per dienst: veelgemaakte fouten in projectadministratie

Binnen accountants- en administratiekantoren heeft projectadministratie een heel eigen betekenis. Het gaat zelden om projecten in de klassieke zin.

In plaats daarvan draait het om terugkerende werkzaamheden per klant: btw-aangiftes, jaarrekeningen, loonverwerking en fiscale aangiftes. Projectadministratie fungeert hier vooral als controlemiddel. Wordt er niet te veel tijd besteed aan standaardwerk? Blijven werkzaamheden rendabel? Waar ontstaan structurele afwijkingen? Met online software ontstaat blijvende grip op uren en resultaat.

1. Werkzaamheden verkeerd vastleggen

Veel kantoren registreren uren op een hoog niveau, bijvoorbeeld ‘jaarrekening’ of ‘btw-aangifte’. Dat lijkt overzichtelijk, maar beperkt het inzicht. Verschillen tussen klanten, complexiteit of aanvullende werkzaamheden blijven buiten beeld. Hierdoor blijft onduidelijk waarom de ene aangifte structureel meer tijd vraagt dan de andere.

Software ondersteunt een vaste structuur van werkzaamheden. Door terugkerende diensten op te splitsen in herkenbare onderdelen ontstaat vergelijkbaarheid. Medewerkers registreren sneller en consistenter, terwijl leidinggevenden beter zien waar tijd verloren gaat.

2. Geen normering per dienst of klanttype

Zonder referentiepunt blijft elke analyse binnen je kantoor subjectief. Wanneer niet duidelijk is hoeveel tijd een btw-aangifte of jaarrekening gemiddeld mag kosten, ontbreekt de basis voor sturing. Modulaire software maakt het eenvoudig om normuren vast te leggen per dienst, klanttype of complexiteitsniveau. Geregistreerde uren worden hier automatisch tegen afgezet. Afwijkingen vallen direct op en het geeft inzicht zonder dat medewerkers extra handelingen uitvoeren.

3. Tijdsoverschrijding

Bij terugkerend werk ontstaat snel gewenning. Extra tijd voor een klant wordt als incident’ gezien, terwijl het in werkelijkheid structureel is. Doordat monitoring vaak pas achteraf plaatsvindt, volgt bijsturing te laat. Online software biedt real-time inzicht in jouw bestede uren per dienst en per klant. Dashboards tonen direct hoe de huidige periode zich verhoudt tot eerdere maanden of gemiddelden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om tijdig in te grijpen, bijvoorbeeld door werkzaamheden anders te verdelen of verwachtingen richting de klant aan te scherpen.

4. Geen onderscheid tussen uren

Bij veel kantoren vervaagt het verschil tussen direct klantwerk en ondersteunende werkzaamheden. Overleg, correcties en interne afstemming verdwijnen in dezelfde registratie. Software ondersteunt een duidelijke verdeling van jouw tijdsbesteding. Door declarabele en niet-declarabele activiteiten standaard te onderscheiden, ontstaat inzicht in de werkelijke verhouding. Dit maakt zichtbaar hoeveel tijd rondom een dienst wordt besteed en waar procesoptimalisatie mogelijk is.

5. Versnipperde informatie

Wanneer urenregistratie losstaat van facturatie en rapportage, ontstaat een onduidelijk beeld. Informatie wordt handmatig samengebracht, wat weer foutgevoelig en tijdrovend is binnen het kantoor. Slimme software brengt uren, diensten en opbrengsten samen in 1 systeem. Geregistreerde tijd vormt direct de basis voor rapportages over rendement per dienst of klant. Dit zorgt voor een consistente datastroom en voorkomt correcties achteraf.

6. Beperkt eigenaarschap

Wanneer projectadministratie wordt gezien als enkel een controle op bepaalde zaken, dan daalt de betrokkenheid van medewerkers. Uren worden geregistreerd omdat het moet, niet omdat het inzicht oplevert. Door inzicht terug te geven aan medewerkers ontstaat eigenaarschap. Persoonlijke overzichten tonen hoe tijd wordt verdeeld over diensten en klanten. Dit vergroot het bewustzijn en stimuleert zorgvuldige registratie.

7. Geen structurele evaluatie

Veel kantoren analyseren vooral individuele klanten, terwijl structurele verschillen per dienst onopgemerkt blijven. Software maakt vergelijking mogelijk tussen diensten, periodes en teams. Door structureel te evalueren ontstaat inzicht in welke werkzaamheden rendabel blijven en waar aanpassing nodig is. Dit ondersteunt strategische keuzes over prijsstelling, standaardisatie en capaciteit.

Projectadministratie binnen accountantskantoren draait niet om projectmanagement, maar om grip op uren per dienst en per klant. Veelgemaakte fouten ontstaan door gebrek aan structuur, normering en real-time inzicht. Door deze processen te ondersteunen met online software ontstaat voorspelbaarheid en beter rendement.

