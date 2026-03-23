Zonder AI kun je promotie straks wel vergeten

AI zorgt voor banenverlies, maar wie nog wel een baan heeft op de Zuidas, kan kunstmatige intelligentie beter omarmen: anders dreigt straks alsnog ontslag, zo schrijft het FD.

De krant maakte een rondje langs experts om te peilen hoe (consultancy)bedrijven tegenover AI staan. De conclusie is onder meer dat senior medewerkers maar weinig doen met AI, terwijl zij de meeste invloed hebben op strategie en besluitvorming. “Partners hebben vaak ten onrechte het idee dat het minder belangrijk voor hen is, omdat zij denken dat AI voornamelijk het werk van juniors zal beïnvloeden. Er is een gebrek aan besef dat zij in de toekomst AI moeten aansturen zoals ze nu de jongere medewerkers aansturen”, zegt AI-consultant Douwe Groenevelt.

AI-gebruik wordt in de gaten gehouden

Accenture is duidelijk: wie geen AI gebruikt, krijgt geen promotie. Van bepaalde senior medewerkers wordt bijgehouden of zij wel inloggen op de AI-tool. “Het is een kwestie van tijd voordat we dit op de Zuidas ook gaan zien”, zegt Groenevelt. Bij verzekeraar NN Group hangt de variabele beloning van de top dit jaar deels af van het succesvol inzetten van AI.

Elevate, een bedrijf dat zich richt op op AI voor de juridische sector, ziet ook dat jongeren het sneller oppikken, mede doordat ze er privé meer mee doen. Kenmerkend is het verschil in een situatie van tijdsdruk: jongeren gebruik dan juist AI, terwijl seniors het dan links laten liggen omdat ze denken dat het te veel tijd kost.

‘Partners slaan als eerste training over’

EY geeft in het FD aan dat ook daar de adoptie van AI in hogere functies traag op gang kwam, maar dat mede door trainingen de adoptiegraad is gegroeid tot 80%. Deloitte koppelt AI-gebruik nog niet aan een hogere beloning. “Adoptie stimuleren we vooral door toegankelijke tooling, training, en door succesverhalen en ontwikkelingskansen zichtbaar te maken, en dat werkt heel goed.”

Volgens Groenevelt moet er echter dwingender worden opgetreden. “Partners zijn vaak mede-eigenaren of aandeelhouders van een kantoor. Hierdoor zijn ze niet zomaar ‘rond te commanderen’ en zijn zij juist vaak de eersten die cursussen of trainingen overslaan.” Hij vindt dat medewerkers die wel met AI werken, extra moeten worden beloond.

De Amerikaanse PwC-topman liet afgelopen week al weten dat partners bij hem niet op clementie hoeven te rekenen: wie geen AI gebruikt, vliegt eruit.

