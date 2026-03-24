Eurovignet verdwijnt per 1 juli: bzm nu al terug te vragen

De Belastingdienst biedt ondernemers nu al de mogelijkheid om bzm terug te vragen voor Eurovignetten die na 30 juni 2026 nog geldig zijn. Per 1 juli 2026 stopt het Eurovignet in Nederland en wordt het vervangen door de vrachtwagenheffing.

Ondernemers met een Eurovignet dat nog doorloopt na 30 juni 2026, kunnen de betaalde belasting zware motorrijtuigen (bzm) nu al terugvragen bij de Belastingdienst. Aanleiding is dat het Eurovignet in Nederland per 1 juli 2026 definitief vervalt. Vanaf die datum is voor vrachtwagenverkeer op Nederlandse autosnelwegen geen Eurovignet meer nodig.

Formulier ‘verzoek teruggaaf bzm’

De teruggaaf kan worden aangevraagd met het formulier ‘Verzoek teruggaaf bzm’. Daarbij moet bij vraag 3 worden gekozen voor de optie ‘Verzoek teruggaaf bzm vanwege einde bzm per 1 juli 2026’. Volgens de Belastingdienst volgt binnen 6 tot 8 weken een beslissing. Voor de behandeling van het verzoek wordt € 25 aan administratiekosten in rekening gebracht; dat bedrag wordt verrekend met de teruggaaf.

Met het verdwijnen van het Eurovignet maakt Nederland de overstap naar de vrachtwagenheffing, die eveneens op 1 juli 2026 ingaat. De uitvoering daarvan ligt bij de RDW. Ook gaat vanaf dat moment voor vrachtauto’s het Europese minimumtarief voor de motorrijtuigenbelasting gelden, waardoor de mrb voor deze voertuigen omlaag gaat.

Eurovignet verdwijnt niet overal

Het Eurovignet verdwijnt overigens niet overal. In de andere Eurovignet-landen, Luxemburg en Zweden, blijft het na 1 juli 2026 nog wel verplicht voor vrachtauto’s.