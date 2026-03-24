Wwft-eisen 2026 voor accountants | Toets je kantoor met de checklist

Sinds 1 januari 2026 is het toezicht op Wwft-naleving gewijzigd. NVKS is vervallen en vervangen door NVKM/SKM1. Wwft is daarmee geen losse verplichting meer, maar een toetsbaar onderdeel van het kwaliteitsstelsel.

De focus ligt niet langer op losse documenten, maar op de aantoonbare werking van je Wwft-proces. In dit blog lees je welke Wwft- en AML-wijzigingen nu gelden, wat eraan komt en wat dit concreet betekent voor de inrichting en toetsing van jouw kantoor.

1. Contante betalingen: maximale limiet €3.000

Contante betalingen boven €3.000 zijn verboden, inclusief gesplitste betalingen. Overtredingen kunnen worden aangemerkt als economisch delict. Een verwijzing in het beleid is onvoldoende; de werking moet aantoonbaar zijn. Voor kantoren betekent dit dat zij niet alleen het verbod moeten kennen, maar ook moeten kunnen aantonen dat:

Medewerkers afwijkingen herkennen

Processen signalen vastleggen

Risico’s worden opgevolgd

Naleving structureel is geborgd

2. Voorbereiding op het Europese AML-kader (2027)

De EU heeft het nieuwe anti-witwaskader vastgesteld. Hoewel volledige toepassing volgt in 2027, wordt in 2026 al getoetst of kantoren hun beleid, risicobeoordeling en governance hierop hebben voorbereid:

AMLR (rechtstreeks geldende verordening)

AMLD6 (implementatie in nationale wetgeving)

Toetsing richt zich op:

Geactualiseerd risicobeleid

Consistente vastlegging van processen

Ingerichte monitoring en verantwoordelijkheden

Aantoonbare voorbereiding op het nieuwe kader

3. Toezicht en handhaving

De DFEI houdt centraal toezicht op Wwft-naleving en beoordeelt structurele naleving en aantoonbaarheid in de praktijk. Op Europees niveau zorgt AMLA voor uniforme standaarden en afstemming tussen toezichthouders, waardoor verschillen in interpretatie afnemen.

Praat met een expert Wil je er ook zkr van zijn dat jouw kantoor voldoet aan de nieuwe Wwft-eisen? Dan kijken onze experts graag met je mee. Plan een afspraak.

Checklist Wwft-compliance 2026 Voldoe je al aan alle Wwft-eisen van 2026? Gebruik deze checklist om te toetsen of jouw Wwft-proces volledig, actueel en aantoonbaar is ingericht.

Wwft-beleid

Is je beleid actueel, schriftelijk vastgelegd en afgestemd op de praktijk? Zijn verantwoordelijkheden en escalaties helder belegd?

Cliëntenonderzoek

Voer je cliëntenonderzoek uit vóór aanvang van de relatie en leg je doel en aard van de relatie vast?

Vaststellen (internationale) UBO-structuren

Zijn UBO’s correct geïdentificeerd en onderbouwd met betrouwbare bronnen? Is bij internationale structuren de eigendomsopbouw volledig en herleidbaar?

Risicoclassificatie

Deel je cliënten onderbouwd in (laag, normaal, hoog risico) en pas je de criteria consistent toe?

Monitoring

Monitor je transacties en cliëntgedrag doorlopend en leg je afwijkingen en opvolging vast?

Periodieke review

Herbeoordeel je dossiers structureel en verwerk je wijzigingen tijdig?

Opleiding

Zijn medewerkers aantoonbaar geschoold en wordt kennis actueel gehouden?

Meldplicht

Meld je ongebruikelijke (en voorgenomen) transacties tijdig bij FIU en is het tipping-off-verbod geborgd?