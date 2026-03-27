WEA Zuid-West en WEA Zeeland bundelen krachten

Onder deze naam zal WEA Zuid-West klanten in de hele regio bedienen vanuit de kantoren in Hulst, Middelburg, Oostburg, Goes en Zierikzee. WEA Zuid-West en WEA Zeeland zijn beide accountantskantoren die onderdeel uitmaken van de landelijke WEA Groep. Na de fusie blijven de huidige kantoren in Zierikzee, Goes, Middelburg, Oostburg en Hulst gewoon bestaan. Zo wordt WEA Zuid-West een organisatie met circa 140 medewerkers.

Beide WEA-organisaties bundelen de krachten naar eigen zeggen ‘om sterker de toekomst in te stappen.’ Alexander Bevelander, vennoot bij WEA Zuid-West: “Door onze krachten te bundelen creëren we een organisatie die nog meer kan investeren in kwaliteit ontwikkeling en specialisatie. Daarmee versterken we niet alleen onze positie in de markt, maar blijven we onze klanten, continuïteit en kwaliteit bieden. Samen brengen we het beste van beide organisaties bij elkaar. Klanten blijven uiteraard de vertrouwde gezichten en kwaliteit ervaren.”

‘WEA Zuid-West is een organisatie met ervaren en gemotiveerde specialisten’, lichten de betrokken partijen toe. ‘We sparren met ondernemers en denken mee in hun financiële situatie. Onze specialisten zijn verdeeld over vijf locaties met expertise op het gebied van accountancy, belastingzaken, personeel of juridische vragen. Met de fusie brengt WEA Zuid-West de expertise van Audit naar Zeeuws Vlaanderen. Met deze fusie zullen de kantoren bouwen aan verdere groei in de dienstverlening voor de klanten.’