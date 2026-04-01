Hotels en verhuurders vakantiewoning nemen btw-verhoging vaak voor eigen rekening

De verhoging van de btw op vakantieverblijven lijkt voorlopig de bezetting niet te raken. Volgens het FD komt dat doordat verhuurders de verhoging niet doorberekenen in de prijzen.

Per 1 januari geldt voor hotelovernachtingen en overnachtingen in vakantiewoningen geen 9%, maar 21% btw. Toch stijgt het aantal boekingen van vakantiehuisjes en blijft de hotelbezetting op peil, signaleert de krant. Veel verhuurders voeren de btw-verhoging nog niet of heel gedeeltelijk door.

Geen hogere prijzen

Volgens verhuurder Villa for You, die ook de gegevens van andere platforms zoals AirBNB bekeek, is de actuele bezettingsgraad van accommodaties voor 2026 ten opzichte van vorig jaar met 18% toegenomen. De verhuurprijzen zijn volgens marktdata niet gestegen. “Wij blijven verhuurders adviseren de btw-verhoging niet volledig door te berekenen. Een prijsstijging lijkt op korte termijn aantrekkelijk, maar zorgt uiteindelijk toch voor minder boekingen en een lager rendement”, aldus de organisatie.

Verhoging in stappen

Vakantieparkenbedrijf Dormio Group geeft aan dat de boekingen op peil blijven, al zijn daar de prijzen wel verhoogd. Bij Q Hospitality Group, die diverse hotels onder zijn hoede heeft, staan de winstmarges onder druk: niet alle prijsverhogingen wordt direct doorberekend. Dat gaat in stappen uit angst om planten te verliezen.

In de grensstreken lijkt de animo wel minder: bij Onilio in Zeeland lopen de boekingen terug, ondanks dat de btw-verhoging niet is doorberekend, en Visit Zuid-Limburg krijgt ook signalen over minder boekingen. Daar kan mogelijk wel het doorberekenen van de hogere btw meespelen.

Bron: FD