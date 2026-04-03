Ruim 6,8 miljoen aangiften binnen halverwege campagne

De Belastingdienst heeft tot 1 april ruim 6,8 miljoen belastingaangiften ontvangen. Daarmee ligt het aantal iets hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, toen halverwege de aangiftecampagne circa 6,7 miljoen aangiften binnen waren.

Het merendeel van de belastingplichtigen kiest voor digitaal aangifte doen. Meer dan 76 procent regelt dit via MijnBelastingdienst. Daarnaast maken mensen gebruik van de aangifte-app, schakelen zij intermediairs in of dienen zij – in een kleiner aantal gevallen – nog een papieren aangifte in.

Hulp beschikbaar

Voor mensen die nog geen aangifte hebben gedaan en ondersteuning nodig hebben, zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kunnen zij een afspraak maken bij een belastingkantoor of steunpunt, contact opnemen met de BelastingTelefoon of vragen stellen via social media.

Deadline nadert

Belastingplichtigen hebben nog tot 1 mei de tijd om hun aangifte in te dienen. De Belastingdienst streeft ernaar om aangiften die na 1 april worden ingediend binnen drie maanden af te handelen. Wie vóór 1 april aangifte heeft gedaan, ontvangt uiterlijk 1 juli bericht.

Daarnaast kiest een groeiend aantal Nederlanders ervoor om communicatie van de Belastingdienst digitaal te ontvangen. Inmiddels hebben bijna 3 miljoen mensen deze optie ingeschakeld. Daarvoor kiezen kan eenvoudig via belastingdienst.nl/digitalepost.