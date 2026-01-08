Wat voor jaar wordt 2026 voor de accountancy en compliance?

Aan het begin van een nieuw jaar ligt de focus vaak op vooruitkijken. Nieuwe plannen, nieuwe prioriteiten.

Toch voelt 2026 voor veel accountantskantoren en compliance officers niet zozeer als een frisse start, maar als een logisch vervolg op ontwikkelingen die al langer gaande zijn.

Regels werden de afgelopen jaren strenger, personeel schaarser en technologie volwassener. In 2026 komen die lijnen nadrukkelijk samen. Geen radicale koerswijziging, wel een jaar waarin keuzes onvermijdelijk worden. Hieronder een aantal trends die zich verder doorzetten.

De Wwft verschuift: van verplicht nummer naar kernproces

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) blijft zich ontwikkelen. Niet altijd via grote wetswijzigingen, maar vooral in de manier waarop regels worden toegepast en gecontroleerd. De ruimte voor vrijblijvendheid neemt af. De focus verschuift steeds meer naar structurele naleving, ook bij bestaande klanten.

Voor accountantskantoren betekent dit extra druk op periodieke reviews, risicoprofielen en vastlegging. De werkwijze “zo doen we het al jaren” biedt steeds minder houvast. In 2026 draait het niet alleen om compliant zijn, maar om aantoonbaar compliant werken; op een manier die past binnen een toch al volle werkdag.

Wie compliance nog ziet als iets wat er af en toe bij wordt gedaan, zal merken dat dit begint te schuren. Kantoren die het structureel inbedden in hun processen, ervaren juist meer rust en overzicht.

Toezicht wordt voorspelbaarder (en dat biedt kansen)

Toezicht roept vaak spanning op, maar in de praktijk wordt het steeds consistenter en voorspelbaarder. Verwachtingen zijn duidelijker dan een paar jaar geleden. Toezichthouders kijken nadrukkelijk naar processen, vastlegging en opvolging.

Het verschil zit daarbij minder in de strengheid van het toezicht en meer in de voorbereiding van het kantoor. Kantoren met overzicht weten waar ze staan en kunnen dat onderbouwen. Kantoren die vooral achteraf moeten reconstrueren, ervaren meer druk. Of zoals het vaak wordt samengevat: toezicht is vooral spannend als een kantoor zelf ook niet precies weet hoe het ervoor staat.

Minder mensen, hetzelfde (of meer) werk

De arbeidsmarktkrapte blijft ook in 2026 voelbaar. Nieuwe medewerkers vinden is lastig, ervaren krachten behouden minstens zo uitdagend. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid werk niet af; compliance al helemaal niet.

In de praktijk blijft compliance vaak bij dezelfde mensen liggen. Kennis zit in hoofden, niet altijd in processen. Dat maakt kantoren kwetsbaar bij uitval, verloop of groei. Het belang van minder persoonsafhankelijk werken neemt daardoor toe, juist bij kritische onderdelen zoals compliance.

Niet door iedereen compliance-expert te maken, maar door processen zo in te richten dat ze door meerdere mensen goed en consistent uitgevoerd kunnen worden. Dat vraagt aan de voorkant aandacht, maar levert op termijn stabiliteit op.

AI: van hype naar praktisch hulpmiddel

De AI-hype van de afgelopen jaren maakt langzaam plaats voor een realistischer beeld. Dat is goed nieuws. Wat overblijft, zijn toepassingen die daadwerkelijk waarde toevoegen.

AI blijkt vooral effectief bij repetitieve, tekstintensieve werkzaamheden: dossiers structureren, informatie samenbrengen, standaardvragen voorbereiden. Niet als vervanging van professioneel oordeel, maar als ondersteuning daarvan.

Steeds meer kantoren kijken daarbij naar slimme ondersteuning binnen hun bestaande complianceproces. Zo wordt AI onder andere ingezet om repetitieve Wwft-taken te versnellen, zonder het professionele oordeel uit handen te geven. In de praktijk blijkt dat dit juist ruimte creëert voor kwaliteit en rust in het werk.

Steeds meer kantoren kijken daarbij naar slimme ondersteuning binnen hun bestaande complianceproces. Zo wordt AI onder andere ingezet om repetitieve Wwft-taken te versnellen, zonder het professionele oordeel uit handen te geven. In de praktijk blijkt dat dit juist ruimte creëert voor kwaliteit en rust in het werk.

AI maakt compliance niet eenvoudig, maar verlaagt wel de werkdruk. Minder handmatig werk, minder herhaling, meer focus op beoordeling en context. Precies daar waar de menselijke expertise het verschil blijft maken.

Klanten verwachten rust, geen ruis

Ook klantverwachtingen blijven veranderen. Ondernemers verwachten snelheid, duidelijkheid en professionaliteit. Minder losse vragen, minder herhaling, minder onnodige ruis in het proces.

Kantoren met goed ingerichte processen merken dat compliance niet alleen een verplichting is, maar ook vertrouwen kan versterken. Het gesprek met de klant wordt rustiger en gelijkwaardiger. Structuur aan de achterkant vertaalt zich naar rust aan de voorkant.

2026 vraagt geen revolutie, maar regie

Alles bij elkaar genomen wordt 2026 geen jaar van radicale veranderingen. Het wordt een jaar waarin zichtbaar wordt welke kantoren overzicht hebben, en welke niet.

Niet door harder te werken, maar door slimmer te organiseren. Door compliance niet groter te maken dan nodig, maar wel serieus genoeg om er grip op te houden. En vooral: door te weten waar je kantoor staat.

Dit artikel is een bijdrage van ComplianceWise; een organisatie die dagelijks werkt met accountantskantoren en compliance officers aan deze vraagstukken, waaronder de inzet van AI binnen Wwft-processen.