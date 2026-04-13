Boete voor boekhouder die vanwege achterstanden nihilaangifte adviseerde

Een 49-jarige man uit Drenthe heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor het onterecht doen van nihilaangiften. Zijn boekhouder krijgt een boete van € 1.250.

De man is ondernemer en deed over het derde kwartaal van 2019 tot en met het derde kwartaal van 2022 nihilaangifte. Maar toen de fiscus dieper ging graven, bleek dat er wel degelijk omzet was gegenereerd in die periode.

Boekhouder liep achter

Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat de nihilaangiften werden ingediend op voorstel van zijn boekhouder, omdat die achterliep met de administratie en daarom geen juiste aangifte omzetbelasting kon doen. “De man wist dat hij nog omzetbelasting verschuldigd was omdat hij omzet had gefactureerd en wist dus dat de nihilaangiften niet klopten. Desondanks ging hij akkoord met het indienen van de nihilaangiften.”

De man verklaarde ook dat hij ervan uitging dat eventuele correcties later zouden volgen. Maar volgens de officier van justitie is die houding te gemakzuchtig. “De omzetbelasting is een tijdvakbelasting die per aangiftetijdvak moet worden aangegeven en voldaan. De belastingplichtige is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van zijn belastingaangiften.”

Geen opzettelijke ontduiking

De aangiften waren opzettelijk onjuist, maar het OM vindt dat er van opzettelijke belastingontduiking geen sprake lijkt. “Uit het onderzoek is gebleken dat de man van plan was de omzetbelasting te betalen. Het OM weegt uiteindelijk ook mee dat de verdachte tijdens het onderzoek openheid van zaken heeft gegeven en meewerkte aan het onderzoek. Daarnaast zijn de opgelegde naheffingsaanslagen inmiddels volledig betaald.”