Onterechte nihilaangifte: administrateur krijgt vergrijpboete

Accountants en administrateurs die voor cliënten in financiële nood ter voorkoming van systeemaanslagen en boetes nihilaangiften OB doen, maken zich schuldig aan het opzettelijk niet indienen van suppletieaangiften OB. De Belastingdienst legt dan aan de betrokken dienstverlener een vergrijpboete op en volgens een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland terecht.

Bij het opmaken van de jaarstukken van een VOF bleek dat een medewerker van een administratiekantoor over 2011 en 2012 over voornoemde jaren ruim € 20.000 OB te weinig had aangegeven. Na het afhandelen van de jaarstukken 2011 en 2012 diende de VOF geen suppletieaangifte in. De Belastingdienst legde de administrateur een vergrijpboete op wegens het opzettelijk niet suppleren van OB aan de administrateur heeft opgelegd.

Medepleger of niet?

Voor de rechtbank was het de vraag of dit terecht was en of de administrateur ‘medepleger’ was. Dit houdt een nauwe en bewuste samenwerking in tussen twee of meer (rechts-)personen. De administrateur had voor de jaren 2011 tot en 2013 voor een groot aantal maanden nihilaangiften OB ingediend, omdat het financieel niet goed ging met de VOF. Hij was van mening dat de VOF al het benodigde geld nodig had om de onderneming overeind te houden. Om systeemaanslagen en boetes te voorkomen, besloot de administrateur in overleg met de VOF om nihilaangiften OB in te dienen. Zowel bij VOF als bij de administrateur was de hoge balansschuld omzetbelasting bekend en was verzuimd om zo snel mogelijk na het bekend worden van de OB-schulden suppletieaangiften in te dienen. Volgens de rechtbank is op grond van bovengenoemde omstandigheden bewezen dat de administrateur mede schuldig is aan het opzettelijk niet suppleren van OB. De rechtbank liet de vergrijpboete voor de administrateur overeind staan.