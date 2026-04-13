NBA wil positie mkb-accountant versterken

De Commissie MKB van de NBA heeft de MKB-agenda 2026 vastgesteld. Een belangrijk speerpunt daarin is het versterken van de positie van de mkb-accountant in de organisatie.

In de agenda staan punten centraal die gericht zijn op zowel de ondersteuning van de mkb-accountant in de praktijk als het versterken van diens positie binnen de NBA. De agenda richt zich nadrukkelijk op accountants werkzaam bij kleinere kantoren met maximaal vijf accountants die een sleutelrol vervullen als trusted advisor voor het midden- en kleinbedrijf.

Versterken van herkenning en invloed

Om de positie van de mkb‑accountant binnen de beroepsorganisatie te versterken, zet de commissie in op meer vertegenwoordiging in NBA-gremia, betere zichtbaarheid van de mkb-praktijk en actieve betrokkenheid bij governancevraagstukken. “Daarbij wordt niet alleen ingezet op meer mkb‑accountants in commissies en adviesorganen, maar ook op het versterken van herkenning en invloed. Specifieke aandacht gaat uit naar de proportionaliteit en uitvoerbaarheid van regelgeving voor kleinere kantoren en de mogelijke rol van een aparte subcommissie MKB onder het CB.”

Nieuw in de agenda is de expliciete aandacht voor AU. De Commissie MKB richt zich in 2026 op het vergroten van kennis en bewustwording rondom AI-toepassingen in de praktijk. Doel is dat mkb‑accountants beter in staat zijn om weloverwogen keuzes te maken over het gebruik van AI, met oog voor zowel kansen als risico’s en geldende wet- en regelgeving.

Daarnaast wordt de samenwerking met SRA en Novaa in 2026 voortgezet binnen het Platform MKB. Daar worden knelpunten en ontwikkelingen uit de praktijk besproken en actief geagendeerd binnen de beroepsorganisatie.