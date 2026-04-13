Blinqx benoemt Jeroen van Eijk als nieuwe CPO om positie als AI Frontrunner te versterken

Blinqx, AI platform voor mission critical bedrijfsprocessen van zakelijk en financieel dienstverleners in de Benelux, kondigt vandaag de benoeming aan van Jeroen van Eijk als nieuwe Chief Product Officer (CPO). Als voormalig ondernemer en eigenaar van succesvolle internationale AI-innovatie start-ups maakt hij samen met compagnon Matthijs Braamhaar – die zich aansluit bij Blinqx als Chief Platform – de overstap naar Blinqx.

Bewezen productleiders

Jeroen en Matthijs brengen een sterke achtergrond mee in digitale productinnovatie. Zij werkten eerder bij het internationaal gerenommeerde Frog Design en richtten daarna Handmade op, waar ze disruptieve product- en interactieconcepten ontwikkelden voor onder andere Ahold (Albert Heijn), IKEA en Mercedes.

Met hun meest recente onderneming AroundUs werkten ze samen met product- en engineering leadership bij grote internationale technologiebedrijven zoals Dell, HP en Amazon, waar ze focusten op besluitvorming en productstrategie rondom baanbrekende innovaties. Hun werk bevindt zich aan de voorhoede van AI-ontwikkeling en richt zich op nieuwe toepassingen die de komende jaren de markt zullen vormen.

Vanaf de start van Blinqx zijn we gefocust op het ontwikkelen van AI innovaties. Daarmee kunnen we de data en kennis over onze specialistische doelgroepen veel effectiever inzetten in een geïntegreerd platform. Met de expertise die Jeroen & Matthijs brengen, kunnen wij onze innovaties versneld naar de markt brengen en onze positie als AI frontrunner in de Benelux verder versterken.

Ruud van der Kruk, CEO Blinqx

AI-native productorganisatie

Blinqx heeft haar data over alle systemen heen verbonden in één geïntegreerd platform. Dat biedt de flexibiliteit om sectorspecifieke AI-producten te bouwen die werken over het volledige werkproces van klanten heen, niet alleen binnen één handeling in het proces. Onder leiding van Jeroen en Matthijs versnelt Blinqx nu de uitrol van zowel dit platform als de sectorspecifieke AI Agents.