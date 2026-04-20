KPMG: AI en megadeals stuwen durfkapitaal, investeerders worden selectiever

De wereldwijde markt voor durfkapitaal is uitzonderlijk sterk aan 2026 begonnen, waarbij investeringen zich steeds nadrukkelijker concentreren rond schaal, technologie en strategische relevantie. Ook in Nederland trok de markt duidelijk aan.

Dat meldt KPMG. Volgens het nieuwste Venture Pulse-rapport van het accountantskantoor wijst alles erop dat AI ook de rest van het jaar het dominante investeringsdomein blijft, al hangt het tempo sterk af van geopolitieke en economische ontwikkelingen.

In het eerste kwartaal kwam het totale investeringsvolume uit op een record van 330,9 miljard dollar, ruim een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Die groei werd in belangrijke mate gedreven door een beperkt aantal zeer grote transacties: tien megadeals van elk meer dan 2 miljard dollar waren samen goed voor ruim 206 miljard dollar. Tegelijkertijd daalde het aantal deals, wat onderstreept dat investeerders hun kapitaal steeds gerichter inzetten op grotere, meer volwassen bedrijven met strategische impact.

Kunstmatige intelligentie speelde daarbij een centrale rol. Niet alleen ontwikkelaars van basismodellen trokken omvangrijke investeringen aan, ook toepassingen van AI in onder meer infrastructuur, energie, industrie en bedrijfssoftware waren in trek. De softwaresector bereikte mede hierdoor een recordniveau van 225,2 miljard dollar aan investeringen in één kwartaal, vrijwel gelijk aan het totaal over heel 2025. Ook de exitmarkt herstelde krachtig, met een totale waarde van 413,5 miljard dollar, vooral dankzij grote fusies en overnames. De IPO-markt bleef daarentegen relatief rustig.

In Europa liep het investeringsniveau op tot 25,7 miljard dollar, het hoogste niveau in veertien kwartalen. Die stijging werd gedragen door een reeks grote financieringsrondes, met name in AI en deeptech, waaronder toepassingen in energiebeheer, autonome mobiliteit en cleantech. Tegelijkertijd nam het momentum richting het einde van het kwartaal af, mede door oplopende geopolitieke onzekerheid die investeerders voorzichtiger maakt in onderhandelingen.

Nederland

Ook in Nederland trok de markt duidelijk aan. Volgens het Dutch Startup Report, opgesteld door onder meer Dutch Startup Association, werd in het eerste kwartaal bijna 1 miljard euro geïnvesteerd in startups en scale-ups. Dat is een stijging van 166 procent ten opzichte van een jaar eerder en ruim een derde meer dan in het voorgaande kwartaal. Het kapitaal ging vooral naar latere financieringsrondes, waarbij grotere Series B-investeringen het grootste deel van het volume vertegenwoordigden. Hoewel seed-investeringen relatief vaak voorkwamen, bleef hun aandeel in het totale investeringsbedrag beperkt. Het aantal vroege fase-investeringen nam af, in lijn met internationale ontwikkelingen.

Volgens KPMG laten de cijfers zien dat de markt zich ontwikkelt richting een fase waarin selectiviteit centraal staat. Investeerders richten zich steeds nadrukkelijker op bedrijven met bewezen technologie, een duidelijke AI-component en realistische groeiperspectieven. Vooruitkijkend blijft het sentiment voorzichtig positief, maar factoren zoals geopolitieke spanningen, inflatie en onzekerheid op de kapitaalmarkten kunnen het investeringsklimaat temperen. Tegelijkertijd groeit de belangstelling voor sectoren als defensietechnologie, cybersecurity en ruimtevaart, die profiteren van het veranderende mondiale speelveld.

Venture Pulse-rapport KPMG