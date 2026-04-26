Richard Doornbosch krijgt AFM-toezicht accountants onder zijn hoede

Richard Doornbosch treedt per 1 september toe tot het bestuur van de AFM. Hij wordt verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de accountantscontrole en verslaggeving.

Daarnaast wordt hij verantwoordelijk voor het toezicht op integriteit en veerkracht van de kapitaalmarkten. De benoeming is voor een periode van vier jaar. Met de benoeming van Doornbosch wordt de vacature in het bestuur opgevuld die per september ontstaat met het terugtreden van Jos Heuvelman.

Verandering leiden rode lijn

Doornbosch (1973) is econoom en sinds 2020 president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Daarvoor vervulde hij diverse functies bij het ministerie van Financiën en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en werkte hij een aantal jaren in het buitenland voor onder andere de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). “Rode lijn in de carrière van Doornbosch is het leiding geven aan grote strategische veranderingstrajecten. Hij is een stevige bestuurder met een sterke financiële achtergrond en uitgebreide internationale ervaring.”

Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de AFM, noemt Doornbosch “een verbindend persoon met de blik van buiten naar binnen. Geknipt voor de AFM, gezien de veranderingen die op ons afkomen.” Doornbosch heeft zin in de klus: “Ik heb ervaren dat financiële markten niet uit zichzelf altijd eerlijk, transparant en ordentelijk werken, goed toezicht is hiervoor hard nodig en daar maak ik me graag sterk voor.”

Het bestuur van de AFM bestaat vanaf 1 september 2026 uit Laura van Geest, Hanzo van Beusekom, Marije Lely en Richard Doornbosch.