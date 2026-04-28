Marcel Bongers benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

NOREA-erelid Marcel Bongers is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Tjapko Poppens van Amstelveen.

Bongers ontvangt de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor de ontwikkeling en professionalisering van het vakgebied Electronic Data Processing-audit, tegenwoordig vooral aangeduid als IT-audit. Ook heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening door IT-auditors in Nederland.

Medeverantwoordelijk oprichting NOREA

Bongers was in 1992 medeverantwoordelijk voor de oprichting van de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA). Sindsdien is hij in verschillende rollen en functies actief gebleven binnen de beroepsorganisatie.

Naast zijn werkzaamheden voor NOREA was Bongers ook betrokken bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, voorheen NIVRA, en het Instituut van Internal Auditors. Daarmee droeg hij bij aan de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de verschillende beroepsorganisaties.

Volgens NOREA heeft Bongers mede bijgedragen aan de ontwikkeling van de beroepsorganisatie tot een relevante speler op het gebied van betrouwbare en veilige informatievoorziening. Dat belang is de afgelopen jaren verder toegenomen, onder meer door de groeiende aandacht voor cybersecurity, privacybescherming en databeheer.

DigiD, SUWInet

Register IT-auditors die zijn ingeschreven in het NOREA-register controleren op grond van wet- en regelgeving onder meer de informatiebeveiliging van de DigiD-infrastructuur, SUWInet en de verwerking van gegevens onder de Wet politiegegevens, waaronder de Wpg voor buitengewoon opsporingsambtenaren.

NOREA is daarnaast initiatiefnemer van de International Digital Reporting Standard, een standaard voor digitale verantwoording waarmee organisaties onder meer inzicht kunnen geven in hun cybersecurity, privacybescherming en databeheer.