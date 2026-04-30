De trein vertrekt. Jij kiest of je instapt.

Onze CEO Ulf Bokelund Svensson vertelt over wat hij ziet gebeuren in de boekhoudbranche. Niet om te alarmeren, maar omdat de ontwikkelingen het verdienen om benoemd te worden.*

Ik wil geen paniek zaaien. Maar ik wil ook niet voorzichtig doen over iets wat ik elke dag zie gebeuren. De boekhoudbranche staat voor de grootste omslag in tientallen jaren en die omslag is nu gaande.

Dit doet me denken aan wat er met dagbladen gebeurde toen digitaal geen keuze meer was, maar een feit. Niet geleidelijk, maar plotseling. Ineens kantelde het model waar uitgevers tientallen jaren op hadden gebouwd. De vertrouwde manier van werken bleek van de ene op de andere dag kwetsbaar. Precies die reis maakt de boekhoudbranche nu.

Wat er verandert en waarom dat logisch is

Het werk dat jarenlang de basis vormde van het verdienmodel van accountantskantoren – de doorlopende boekhouding, de afstemmingen, de btw-aangiften – wordt overgenomen door automatisering en AI. Het werk verdwijnt niet. Maar wie het doet en hoe het wordt gedaan, is al aan het verschuiven.

Er zit een ijzeren logica achter. Wanneer iets standaard wordt, wordt het verwacht. Wanneer iets verwacht wordt, wordt het goedkoop. Wanneer iets goedkoop wordt, moet het worden geautomatiseerd. Zo werkt het in elke branche, en de boekhoudbranche is geen uitzondering.

Wat dat betekent voor jouw kantoor

Klanten kiezen hun accountant straks niet meer primair om wat je produceert, maar om wat je mogelijk maakt. De waarde zit niet in het handmatige werk. Het zit in jouw vermogen om te begeleiden, in jouw kennis over de regels en processen, in jouw aanbevelingen, inzichten én relatie met de klant.

We gaan een periode in waarin het accountantskantoor de belangrijkste zakenpartner van de klant wordt, geen administratieve leverancier. Dat vraagt om een andere manier van werken: minder uren, meer waarde. Minder handmatige verwerking, meer automatisering. Minder achteruit rapporteren, meer vooruit leiden. Minder reactief, meer proactief adviseren.

Dit is een kans. Maar alleen voor wie op tijd handelt.

Onze rol als softwareleverancier

Hier ligt ook onze verantwoordelijkheid. Als softwareleverancier staan wij achter accountantskantoren, de hele weg. Dat betekent: tools en systemen bouwen waarmee je repetitief werk kunt automatiseren, je marges kunt verbeteren en de stap kunt zetten naar een moderne adviesrol. Opschalen zonder je personeelsbestand te vergroten. Sneller en consistenter leveren dan ooit. We bouwen voor het kantoor van de toekomst. En we doen dat samen met jou.

De eerlijke conclusie

De ongemakkelijke, maar ook hoopvolle waarheid is dat de branche niet “een beetje zal veranderen”, maar fundamenteel zal veranderen. Kantoren die vasthouden aan het model van gisteren zullen hetzelfde meemaken als uitgevers van dagbladen, terwijl kantoren die durven om te schakelen en de juiste partner aan hun zijde hebben, de winnaars van morgen worden. Jij hebt bovendien een uniek voordeel: je staat hier niet alleen in. Het is onze verantwoordelijkheid als softwareleveranciers om ervoor te zorgen dat jij beschikt over de technologie, workflows en mogelijkheden die passen bij de nieuwe realiteit. Dat is misschien het belangrijkste wat ik wil meegeven:

“Samen vormen we de toekomst.”

*Dit is een vertaalde versie. Oorspronkelijke tekst is in het Zweeds.