Raad van State ziet geen bezwaren tegen Fiscale verzamelwet 2027

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft het wetsvoorstel voor de Fiscale verzamelwet 2027 zonder inhoudelijke kritiek beoordeeld. Staatssecretaris Eerenberg schrijft dat de Raad van State “geen opmerkingen” heeft en adviseert het voorstel in te dienen bij de Tweede Kamer. Daarmee verloopt de parlementaire voorbereiding van de verzamelwet opvallend geruisloos. Normaal gesproken plaatst de Raad van State geregeld kanttekeningen bij fiscale wetsvoorstellen, variërend van uitvoerbaarheid tot rechtszekerheid. In dit geval bleef dat uit.

Technische aanpassingen

De Fiscale verzamelwet is traditioneel bedoeld voor kleinere, technische wijzigingen in belastingwetgeving. Dat karakter lijkt ook dit keer de reden dat de Raad van State geen inhoudelijke bezwaren ziet. Volgens het nader rapport zijn naar aanleiding van het advies alleen “enkele redactionele wijzigingen” aangebracht in zowel het wetsvoorstel als de memorie van toelichting. Welke aanpassingen dat precies zijn, wordt niet gespecificeerd. Het gaat in dit stadium doorgaans om verduidelijkingen van wettekst, consistentie in terminologie of het herstellen van kleine omissies.

Snelle route naar Kamer

Het kabinet heeft de koning inmiddels verzocht het aangepaste wetsvoorstel en de toelichting door te sturen naar de Tweede Kamer. Daarmee ligt de weg open voor parlementaire behandeling later dit jaar. De afwezigheid van kritiek van de Raad van State betekent niet dat het wetsvoorstel politiek onomstreden is. De verzamelwet kan alsnog discussie oproepen in de Kamer, bijvoorbeeld over specifieke technische wijzigingen die in de praktijk grotere gevolgen hebben dan op het eerste gezicht lijkt.

Het wetsvoorstel bevat onder meer de volgende maatregelen.