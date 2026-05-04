Accountant weigert goedkeuring eigenaar Nexperia, gedwongen beursexit dreigt

De Chinese techgroep Wingtech, eigenaar van Nexperia, dreigt van de beurs in Shanghai te worden verwijderd nadat de controlerend accountant weigert de jaarrekening over 2025 goed te keuren.

Volgens de accountant ontbreekt voldoende inzicht in de buitenlandse activiteiten van het concern, waaronder die van Nexperia in Nijmegen en andere internationale vestigingen.

Als gevolg hiervan heeft het aandeel Wingtech het zogeheten ‘ST’-label (Special Treatment) gekregen. Dit regime is bedoeld voor bedrijven in financiële problemen en brengt beperkingen met zich mee, zoals een maximale dagelijkse koersschommeling van 5%. Als de boekhoudproblemen niet vóór het einde van het jaar worden opgelost, kan de beursuitbater overgaan tot een gedwongen beursexit. De handel in het aandeel werd na de bekendmaking stilgelegd en zal naar verwachting pas na 6 mei worden hervat.

Zeggenschap

De accountant stelt dat controlewerkzaamheden niet volledig kunnen worden uitgevoerd, omdat Wingtech momenteel geen volledige zeggenschap heeft over delen van de internationale activiteiten. Het gaat onder meer om het hoofdkantoor van Nexperia in Nederland en fabrieken in Europa en Azië. Deze situatie is mede ontstaan nadat Nexperia eerder dit jaar de toegang van Chinese medewerkers tot bepaalde interne systemen beperkte, wat volgens Wingtech leidde tot verstoringen.

Nexperia zelf stelt juist dat het de accountants van Wingtech de afgelopen maanden volledig heeft ondersteund en dat dit ook zo is erkend. Het bedrijf benadrukt niet de intentie te hebben de belangen van aandeelhouders te schaden.

Spanningen

De problemen vinden hun oorsprong in een bestuursconflict eind 2025 over de omgang met mogelijke Amerikaanse sancties tegen Nexperia. De kwestie escaleerde toen de Ondernemingskamer ingreep en de Chinese CEO tijdelijk schorste. Ook de Nederlandse overheid, onder leiding van toenmalig minister Vincent Karremans, nam uitzonderlijke maatregelen om strategische belangen te beschermen.

De aanhoudende spanningen hebben geleid tot diplomatieke frictie tussen China en Nederland. Tegelijkertijd wordt voorzichtig gekeken naar een mogelijke oplossing via overleg, waarbij minister Sjoerd Sjoerdsma een handelsmissie naar China voorbereidt.

