Overheid grijpt in bij chipmaker Nexperia, Chinezen ontstemd

De Chinese eigenaar Wingtech is ontstemd over de ingreep van de Nederlandse regering bij chipmaker Nexperia. Wingtech-topman Zhang Xuezheng is voorlopig aan de kant gezet.

De minister van Economische Zaken zette bij hoge uitzondering eind september de Wet beschikbaarheid goederen (Wbg) in vanwege “ernstige bestuurlijke tekortkomingen” bij de halfgeleiderfabrikant, zo kwam zondagavond naar buiten. “Het desbetreffende bedrijf heeft haar hoofdvestiging in Nijmegen en heeft daarnaast nevenvestigingen in andere landen. Met dit besluit wordt voorkomen dat de goederen die Nexperia maakt niet beschikbaar zouden zijn in een noodsituatie.”

De wet is ingezet naar aanleiding van recente signalen die “de continuïteit en waarborging op Nederlandse en Europese bodem van cruciale technologische kennis en capaciteiten” zouden bedreigen. “Het verlies daarvan zou een risico kunnen vormen voor de Nederlandse en Europese economische veiligheid.” Nexperia produceert onder meer chips voor de Europese autoindustrie en gebruik in consumentenelektronica.

‘Urgente tekortkomingen’

Met het beroep op de wet kan de overheid beslissingen binnen het bedrijf tegengehouden of terugdraaien. “Alleen vanwege de significante omvang en urgentie van de bestuurlijke tekortkomingen bij Nexperia is besloten tot inzet van de wet. Dit is een wet die het kabinet alleen toepast als het echt niet anders kan.”

Concreet betekent het besluit dat topman Zhang Xuezheng van de Chinese eigenaar Wingtech aan de kant is gezet. Wingtech staat op een Amerikaanse lijst voor bedrijven waaraan geen Amerikaanse technologie mag worden verkocht zonder vergunning. Dat geldt ook voor buitenlandse dochterbedrijven zoals Nexperia.

Oordeel Ondernemingskamer

Wingtech zelf meldde maandag dat de ondernemingskamer in Amsterdam het beheer over vrijwel alle aandelen in Nexperia heeft overgedragen aan een andere partij. Volgens Wingtech heeft het ministerie van Economische Zaken Nexperia bevolen om een jaar lang niets te veranderen aan de activa, het intellectuele eigendom, de bedrijfsactiviteiten of het personeel. Daarna stapten Nederlandse en Duitse bestuursleden van Nexperia naar de ondernemingskamer, die oordeelde dat Zhang en de Chinese aandeelhouder op afstand moeten worden gezet. De Chinezen zijn niet blij met de ingreep. “China verzet zich altijd tegen het overdrijven van het concept van nationale veiligheid en discriminerende maatregelen die gericht zijn tegen bedrijven uit bepaalde landen”, aldus een woordvoerder van de Chinese overheid.

Intussen heeft de Europese Commissie “nauw contact met de Nederlandse autoriteiten” over Nexperia. Naar eventuele vervolgstappen wordt nog gekeken. Volgens het FD heeft het ingrijpen te maken met wangedrag en belangenverstrengeling van de topman.

Bron: Ministerie van Economische Zaken/ANP