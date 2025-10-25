Chinese Nexperia-moeder vreest financiële gevolgen Nederlands conflict

De ingreep van de Nederlandse overheid bij de Nijmeegse Nexperia-vestiging kan serieuze financiële consequenties hebben, waarschuwt de Chinese moeder van de chipmaker.

De Chinese Nexperia-eigenaar Wingtech werd eerder deze maand opzij gezet door de Nederlandse overheid wegens “bestuurlijke tekortkomingen”. Nexperia levert chips voor onder meer de auto-industrie en dat raakte autofabrikanten wereldwijd, want China heeft in reactie de export van producten uit de fabriek naar Europa stopgezet.

Wingtech heeft nu gewaarschuwd dat het conflict met de Nederlandse overheid bij de chipfabrikant invloed kan hebben op de financiële resultaten van het bedrijf. “Als de controle over Nexperia niet voor eind 2025 kan worden hersteld, kan het bedrijf te maken krijgen met tijdelijke neerwaartse druk op omzet, winst en kasstroom.”

Productie in de knel

De gevolgen zijn onder meer merkbaar bij de Duitse auto-onderdelenfabrikant Bosch: die heeft plannen om personeel tijdelijk met verlof te sturen als het conflict niet snel wordt opgelost. “We doen momenteel alles wat we kunnen om onze klanten te bedienen en productiebeperkingen te voorkomen of tot een minimum te beperken.”

De Amerikaanse branchevereniging MEMA stelt dat autofabrieken in de Verenigde Staten twee tot vier weken verwijderd zijn van “aanzienlijke gevolgen” voor de productie van voertuigen door het geschil. “Een handvol van deze chips kan letterlijk de productie van een hele assemblagefabriek stilleggen. Er zijn wel alternatieven, maar waarschijnlijk niet voor iedereen.”

