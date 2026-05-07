Curator onderzoekt AFM-boete en zekerheden bij failliet KC Audit

De curator van het failliete accountants- en advieskantoor KC Audit Support Services onderzoekt mogelijke zekerheidsrechten, de administratie en de oorzaken van het faillissement. Dat blijkt uit het eerste openbare faillissementsverslag van het kantoor, dat inmiddels verdergaat onder de naam Nijkerk Advies BV.

Uit het verslag blijkt verder dat nog een beroepsprocedure loopt tegen een door de Autoriteit Financiële Markten opgelegde boete. De curator wil die procedure voorlopig laten schorsen vanwege het faillissement.

Verlies liep op

Het kantoor werd op 2 april failliet verklaard, nadat enkele dagen eerder nog voorlopige surseance van betaling was verleend. Volgens het verslag werd de surseance op gezamenlijk verzoek van bestuurder en bewindvoerder ingetrokken, waarna direct het faillissement volgde. De financiële cijfers laten zien dat de onderneming na een winstgevend 2023 snel in zwaar weer terechtkwam. In 2023 werd nog een winst van ruim €115.000 geboekt bij een omzet van ruim €1 mln. In 2024 sloeg dat om in een verlies van ruim €110.000 bij een omzet van €2,75 mln. Over 2025 staat in de conceptjaarrekening een verlies van ruim €400.000.

AFM-procedure

Een belangrijk element in het faillissement is de lopende procedure tegen de AFM. Volgens het verslag gaat het om een beroepszaak bij de rechtbank Rotterdam tegen een besluit op bezwaar van de toezichthouder over een opgelegde boete van €250.000. Deze boete kreeg KC Audit destijds opgelegd, omdat het kantoor wettelijke controles zonder de daartoe benodigde Wta-vergunning uitvoerde. De curator onderzoekt samen met de advocaat van de vennootschap hoe met die procedure moet worden omgegaan en wil de zaak voorlopig laten schorsen. Op 5 mei moest eigenlijk een inhoudelijk beroepschrift worden ingediend.

Zekerheden onderzocht

Daarnaast onderzoekt curator mr. J.R. Everhardus een aangetroffen leningsovereenkomst “op basis waarvan mogelijk sprake is van gevestigde zekerheden”. Om welke zekerheden het gaat, blijkt nog niet uit het verslag. Ook wordt een regulier rechtmatigheidsonderzoek gestart naar onder meer onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen.

Nauwelijks activa

Bij het failliete kantoor werkten op faillissementsdatum nog vier werknemers. Zij zijn inmiddels ontslagen. De boedel bevat vooralsnog weinig activa. Volgens de curator zijn geen onroerende zaken aangetroffen en bestaan de bedrijfsmiddelen hoofdzakelijk uit laptops. Een dostart bleek niet haalbaar. De curator meldt dat zich geen serieuze kandidaten hebben gemeld om activiteiten over te nemen. De fiscus heeft inmiddels voor ruim €300.000 aan preferente vorderingen ingediend.