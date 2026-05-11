Fraudepogingen treffen bijna alle bedrijven, schade loopt vaak op tot boven half miljoen euro

Bijna negen op de tien bedrijven en organisaties in de Benelux kregen het afgelopen jaar te maken met interne of externe fraudepogingen. Dat komt naar voren uit het jaarlijkse fraudeonderzoek van Allianz Trade onder 350 organisaties in Nederland en België.

Het aandeel getroffen organisaties steeg van 78 procent vorig jaar naar 89 procent nu. Bij één op de tien loopt de schade op tot meer dan 500.000 euro.

Vooral interne fraude komt veel voor. Het gaat dan met name om diefstal van geld of goederen en het vervalsen van documenten. In Nederland signaleren organisaties daarnaast een duidelijke toename van spionage en sabotage binnen bedrijven, vooral bij grotere ondernemingen met complexe systemen en processen.

Ook externe fraude neemt sterk toe, meldt Allianz. Factuurfraude is daarbij de meest voorkomende vorm, gevolgd door datadiefstal, vernietiging van gegevens en fraude via externe partners. Vooral organisaties in de publieke en sociale sector, zoals overheden, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties, worden bovengemiddeld vaak getroffen. De financiële schade door externe fraude ligt in deze sectoren relatief hoog.

Interne fraude blijft langer onopgemerkt

Volgens het onderzoek is de typische interne fraudeur meestal een man tussen de 26 en 45 jaar oud die twee tot vijf jaar in dienst is. In Nederland gaat het vaak om ervaren medewerkers op financiële of commerciële afdelingen, met toegang tot kernprocessen en gevoelige informatie.

Opvallend is dat interne fraude vaker langere tijd onopgemerkt blijft dan vorig jaar. Dat wijst volgens de onderzoekers op groeiende uitdagingen bij vroegtijdige signalering en onderstreept het belang van strengere controles en betere monitoring.

Steeds meer organisaties schakelen externe specialisten in om fraude te onderzoeken en af te handelen. Inmiddels doet 84 procent van de bedrijven een beroep op externe partijen. In Nederland gaat het daarbij vooral om gespecialiseerde ICT-bedrijven voor forensisch onderzoek, loganalyse en systeemherstel.

Minder noodplannen ondanks stijgende dreiging

Ondanks de stijging van het aantal fraudegevallen beschikken minder organisaties over een draaiboek of noodplan. In Nederland daalde dat aandeel van 67 naar 60 procent. Tegelijkertijd groeit het vertrouwen van bedrijven in hun eigen digitale weerbaarheid en beveiliging.

Artificial Intelligence wordt door meer dan de helft van de organisaties nog altijd gezien als een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen fraude, bijvoorbeeld voor het sneller herkennen van afwijkende patronen en verdachte transacties. Tegelijkertijd kreeg twee derde van de bedrijven in de Benelux al te maken met AI-gedreven fraude. In ongeveer de helft van die gevallen leidde dat tot financiële schade.

Veel onduidelijkheid over verzekeringen

Meer dan een derde van de organisaties beschikt over een fraude-, cyber- of bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De grootste behoefte ligt bij bescherming tegen diefstal van geld, goederen en data, en in toenemende mate tegen bedrijfsspionage.

Volgens het onderzoek bestaan er nog veel misverstanden over de dekking van fraudeverzekeringen, onder meer over de verschillen tussen fraude- en cyberverzekeringen en welke schade onder welke polis valt.

