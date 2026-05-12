Personalia | Hoek en Blok benoemt Waal en Gamers tot aandeelhouders

Hoek en Blok heeft per 6 mei 2026 twee nieuwe aandeelhouders verwelkomd: Maressa Waal en Rens Gamers. Volgens het kantoor past de benoeming bij de focus op continuïteit, betrokkenheid en duurzame groei.

Binnen Hoek en Blok staat aandeelhouderschap voor ondernemerschap, verantwoordelijkheid en het verder bouwen aan de toekomst van de organisatie. Voor Waal en Gamers is de stap volgens het kantoor een logisch vervolg op hun ontwikkeling binnen de organisatie.

Talent de ruimte geven

“Wij zijn trots dat Maressa en Rens deze stap zetten. Hun ontwikkeling binnen onze organisatie laat zien waar Hoek en Blok voor staat: talent de ruimte geven om door te groeien en actief bij te dragen aan de toekomst van ons kantoor”, zegt Bas van der Corput, directeur van Hoek en Blok.

Waal zegt trots te zijn op de combinatie van beweging en persoonlijke betrokkenheid binnen het kantoor. “Aristoteles zei ooit al: ‘Het geheel is meer dan de som der delen.’ Dat zie ik dagelijks terug binnen Hoek en Blok. Juist de combinatie van ondernemerschap, leiderschap en aandacht voor collega’s maakt ons sterker. Ik kijk ernaar uit om als aandeelhouder verder bij te dragen aan de toekomst van onze organisatie en de mensen die daarin werken.”

Ondernemerschap en creativiteit inzetten

Ook Gamers ziet het aandeelhouderschap als een volgende stap. “Bij Hoek en Blok heb ik vanaf dag één de ruimte gekregen om mijn ondernemerschap en creativiteit in te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat het aandeelhouderschap mij hierin nog meer kansen biedt om de organisatie verder te brengen.”