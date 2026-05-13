Personalia | Becky benoemt nieuwe sales-directeur

In deze nieuwe rol is hij verantwoordelijk voor de commerciële groei van het bedrijf, dat Nederlandse accountants- en administratiekantoren ondersteunt met nearshoringteams in Belgrado en Sarajevo. “De komst van de director of Sales markeert een nieuwe fase in de groei van de organisatie”, aldus Becky.

Aangaan van samenwerkingen

Motiram heeft ruim vijftien jaar ervaring in de telecom- en IT-sector, waarbij het steeds ging om commerciële rollen waarin het aangaan van langdurige samenwerkingsverbanden en het aansturen van salesteams centraal stonden. Hij werkte voor klanten in de corporate markt, bij overheden en in de zorg, vaak rond complexe aanbestedingen. Zijn meest recente functie was sales director bij een telecomonderneming, waar hij eindverantwoordelijk was voor de commerciële organisatie.

Nieuwe perspectieven

Centrale vraag voor Motiram is hoe het bedrijf zijn dienstverlening verder kan versterken. “Becky.works heeft de afgelopen jaren een sterke positie opgebouwd in de Nederlandse accountancysector en een propositie neergezet die in de markt herkend en gewaardeerd wordt. Wat mij in deze rol aansprak, is de kans om op die basis voort te bouwen en de commerciële organisatie verder te professionaliseren. Becky.works zit midden in de core business van haar klanten en dat vraagt om een echte partnerrelatie. Die manier van werken sluit aan bij hoe ik commercie benader. Tegelijkertijd geloof ik dat een achtergrond in een andere sector ook nieuwe perspectieven oplevert, de mindset uit telecom en IT kan in deze branche vernieuwend werken.”