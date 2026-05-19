Waarom accountants advieskansen missen rond HR-automatisering en subsidies

Veel MKB-ondernemers worstelen met dezelfde vraag: we weten dat we iets moeten met onze mensen, maar hoe maken we dat concreet én betaalbaar?

Performancegesprekken schieten erbij in, medewerkerstevredenheid daalt en leidinggevenden missen houvast. HR-automatisering kan helpen, maar wordt nog te vaak gezien als “iets voor later”.

Juist daar ligt een advieskans voor jou als accountant.

HR-automatisering is strategisch en steeds vaker noodzakelijk

In een krappe arbeidsmarkt en met toenemende wet- en regelgeving is grip op prestaties en betrokkenheid geen luxe meer. Performance management en medewerkerstevredenheidsonderzoeken geven structuur aan gesprekken, leveren stuurinformatie op en helpen organisaties medewerkers te behouden.

Voor veel MKB-bedrijven zijn dit logische vervolgstappen naast salarisadministratie. Toch voer je als accountant dit gesprek nog lang niet altijd. Opvallend, want het gaat hier niet alleen om HR, maar ook om continuïteit, productiviteit en risico’s, de klassieke adviesdomeinen van de accountant.

Subsidies verlagen de drempel, maar blijven onbenut

Wat in de praktijk vaak ontbreekt, is kennis over financieringsmogelijkheden. HR-automatisering is namelijk in veel gevallen (deels) subsidiabel. Denk bijvoorbeeld aan de SLIM-regeling, die investeren in leren en ontwikkelen stimuleert. Digitale gesprekscycli, feedbackstructuren en medewerkerstevredenheidsonderzoeken kunnen hier prima onder vallen, mits ze goed worden ingericht.

Ook sectorfondsen en O&O-fondsen bieden regelmatig mogelijkheden. Toch blijven deze subsidies vaak liggen. Niet omdat ze er niet zijn, maar omdat niemand het initiatief neemt om ze te koppelen aan een concrete HR-vraag.

De accountant als signaleerder en verbinder

Je hoeft als accountant geen HR-software te adviseren of subsidieaanvragen te schrijven. Maar je kunt wél:

Signaleren dat HR-processen vastlopen

Benoemen dat automatisering strategisch én subsidiabel kan zijn

Klanten verbinden aan specialisten die HR, software en subsidie samenbrengen

Die rol past bij jou als accountant van morgen: niet alles zelf doen, maar wél regie voeren over waardevolle adviesmomenten en je klant koppelen aan de juiste partij om de juiste stappen te zetten richting HR-automatisering.

Een constructieve spiegel

HR-automatisering ligt vaak net buiten het traditionele domein van salarissoftware. Precies daar laat je als accountant advieskansen liggen — voor je klant én voor je eigen relevantie. Wie dit gesprek wél voert, helpt ondernemers betere keuzes maken en verstevigt zijn positie als toekomstgerichte adviseur.

De vraag is dus niet of HR-automatisering belangrijk is, maar of jij bereid bent het gesprek te openen.

Veel accountants signaleren wel dat organisaties worstelen met verzuim, betrokkenheid of vastlopende HR-processen, maar laten vervolgens kansen liggen om echt door te pakken. Terwijl juist daar enorme winst te behalen is, in continuïteit, grip op processen én toekomstbestendig werkgeverschap.

