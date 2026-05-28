PostNL maakt snelle post fors duurder

Voor zakelijke bulkpost blijven de tarieven grotendeels gelijk. Een zakelijke brief tot 20 gram kost bij bezorging binnen twee dagen nog steeds €0,847 per stuk. Ook internationale zakelijke posttarieven veranderen nauwelijks. Een Europese zakelijke brief tot 20 gram blijft €1,25 kosten en een wereldwijde verzending €1,44.

Wel stijgt het tarief voor zakelijke brievenbuspakjes voor kleinere verzenders. Bedrijven die minder dan 500 stuks per jaar versturen betalen straks €4,55 per stuk, tegenover €4,40 nu. Pakketprijzen blijven vrijwel volledig gelijk. Een pakket tot 10 kilo kost nog steeds €6,95 bij bezorging via een PostNL-punt en €7,45 voor thuisbezorging.

Snelle briefbezorging

De grootste verandering zit bij consumentenpost en kleinere zakelijke verzenders die afhankelijk zijn van snelle levering. PostNL mag vanaf juli twee dagen doen over de bezorging van standaardbrieven. Voor reguliere post blijft het tarief €1,40.

Wie een brief nog de volgende dag wil laten bezorgen, moet kiezen voor een nieuwe ‘Priobrief’. Die kost €3,95 per brief, wat bijna drie keer zoveel is als het huidige standaardtarief. Ook rouwpost wordt fors duurder. Een ‘Priorouwbrief’ kost straks €3,25.

Volgens PostNL-directeur Maurice Unck zijn de prijsverhogingen noodzakelijk vanwege de sterke daling van het briefvolume. “Het aantal verstuurde brieven is de afgelopen 20 jaar met 70 procent afgenomen. Om betrouwbaar te kunnen blijven bezorgen, moeten we aanpassingen doen”, zegt hij. PostNL stelt dat snelle bezorging duurder wordt doordat het bedrijf daarvoor meer gebruik moet maken van de pakketbezorginfrastructuur.

Verlieslatende postbezorging

De nieuwe tarieven volgen op opnieuw forse verliezen op de wettelijke posttaak. PostNL maakte bekend vorig jaar €35 miljoen verlies te hebben geleden op de universele postdienst. Een jaar eerder bedroeg dat verlies nog €30 miljoen. Volgens het postbedrijf blijven de wettelijke postactiviteiten ook de komende jaren verliesgevend, ondanks de nieuwe tarieven. PostNL probeert al langer compensatie van de overheid te krijgen voor de wettelijke bezorgplicht, maar kreeg daar eerder geen gelijk in van de rechter.

