Amerikaanse belastingplicht: wat is mijn rol als Nederlandse accountant?

Je zit in een jaargesprek met een klant. Alles lijkt op orde, tot je terloops vraagt naar buitenlandse rekeningen. “Oh,” zegt de klant, “ik ben ooit in Amerika geboren, telt dat ook?” Plots bevind je je in onbekend vaarwater.

De Amerikaanse belastingplicht duikt in toenemende mate op in Nederlandse adviespraktijken. En als accountant krijg je er – bewust of onbewust – mee te maken. Maar wat mag je doen? Waar ligt jouw verantwoordelijkheid? En wanneer moet je doorverwijzen?

US Person = Amerikaanse belastingplicht

De VS hanteert als een van de weinige landen ter wereld een op nationaliteit gebaseerde belastingplicht. Iedereen met een Amerikaans paspoort, geboorteplaats in de VS, of een Green Card wordt geacht jaarlijks belastingaangifte te doen bij de IRS, ongeacht waar hij of zij woont.

Voor deze ‘US Persons’ geldt:

Jaarlijkse aangifteplicht in de VS (Form 1040)

Verplichte rapportage van buitenlandse rekeningen (FBAR)

Mogelijk dubbele belasting bij vermogen, verkoop, erfenis of pensioen

De gevolgen voor jouw klant (en jouw kantoor)

Veel klanten weten niet dat ze belastingplichtig zijn in de VS. Ze ontdekken het pas als ze een brief krijgen van hun bank, bij emigratie of overdracht van vermogen. Als jij als accountant die signalen mist of geen actie onderneemt, kunnen er grote fiscale gevolgen ontstaan. Denk aan:

Boetes en naheffingen bij niet-naleving

Juridische complicaties bij estate planning of bedrijfsverkoop

Blokkades bij de bank wegens ontbrekend TIN

Wat is jouw rol?

Je bent geen Amerikaanse belastingadviseur, maar wel eerste aanspreekpunt voor je klant. Die vertrouwt op jouw overzicht en begeleiding. Dit is wat je wél kunt (en moet) doen:

Signaleren: Vraag bij intake of periodiek overleg altijd naar: Geboorteplaats VS

Ouders met Amerikaanse nationaliteit

Verleden met Green Card of werk/stage in de VS Informeren: Leg uit dat de VS belasting heft op basis van nationaliteit en dat dit gevolgen heeft, ook al woont men in Nederland. Doorverwijzen: Verwijs op tijd door naar een specialist in US tax compliance. Stuur niet door naar de ambassade of een advocaat, maar naar een partij met concrete fiscale ervaring. Documenteren: Leg signalering, uitleg en verwijzing vast in het dossier. Hiermee voldoe je aan je zorgplicht en voorkom je aansprakelijkheid.

Voorbeeldsituaties uit de praktijk

Een klant verkoopt zijn Nederlandse BV. Door zijn Amerikaanse achtergrond moeten de aandelen en eventuele goodwill ook in de VS worden opgegeven. Zonder tijdige actie ontstaat er dubbele aangifteplicht.

Een ondernemer ontvangt een erfenis. Omdat hij een US Person is, moet dit worden opgegeven bij de IRS. De bank vraagt om een TIN en dreigt met blokkade.

Een vrouw wil haar Amerikaanse nationaliteit opzeggen. Ze blijkt niet ‘compliant’ en komt in aanmerking voor de Exit Tax, tenzij ze alsnog vijf jaar aan Amerikaanse aangiftes kan overleggen.

Samenwerken met specialisten: jouw klant beschermen

Je hoeft deze problematiek niet alleen op te lossen. Er zijn partijen zoals Americans Overseas die gespecialiseerd zijn in dit type dossiers en zowel de klant als de accountant begeleiden bij:

Aanvragen van SSN of ITIN

Inhalen van achterstallige belastingaangiftes via Streamlined Procedure

Indienen van FBAR

Begeleiding bij afstand doen van het Amerikaanse staatsburgerschap

Waarom dit nu urgent is

Door FATCA en internationale gegevensuitwisseling is de kans groter dan ooit dat de IRS weet wie hun belastingplichtigen zijn – zelfs als de klant dat zelf niet beseft. Banken voeren striktere controles uit en vragen expliciet naar Amerikaanse belastingnummers. Zonder tijdige actie komt je klant in de knel.

Meer informatie en hulp

Bij Americans Overseas kun je terecht voor gratis advies en ondersteuning voor mensen die worstelen met hun Amerikaanse belastingverplichtingen. Het team bestaat uit ervaringsdeskundigen die de situatie door en door kennen en kunnen helpen bij het correct indienen van belastingaangiftes, FBAR, en het herstellen van fiscale rust.

Wil je als accountant weten hoe je jouw klant hierin het beste kunt begeleiden? Neem contact op met Americans Overseas voor deskundig advies.