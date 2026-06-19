Kabinet sleutelt verder aan box 3: novelle op Prinsjesdag, vermogenswinstbelasting vergt meer tijd

Het kabinet komt op Prinsjesdag met een novelle op het wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3. Daarmee wil staatssecretaris Eelco Eerenberg tegemoetkomen aan de kritiek die zowel in de Tweede als Eerste Kamer op het voorstel is geuit.

Tegelijkertijd blijkt uit een vrijdag gepubliceerde Kamerbrief dat het kabinet nog meer tijd nodig heeft voor de verkenning van een toekomstige vermogenswinstbelasting voor alle vermogensbestanddelen.

Eerenberg schrijft dat het kabinet de kritiek op het wetsvoorstel “duidelijk heeft gehoord”. De komende maanden worden verschillende aanpassingsopties beoordeeld op hun budgettaire, inhoudelijke en uitvoeringstechnische gevolgen. Op Prinsjesdag komt hij met een voorstel voor aanpassingen in een wetsvoorstel (een novelle), laat de staatssecretaris weten.

De staatssecretaris vraagt de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel niet af te ronden voordat ook de aangekondigde wijzigingen kunnen worden meegewogen. Volgens Eerenberg kan het voorstel dan “in zijn volledigheid worden gewogen wanneer er gestemd wordt door de Eerste Kamer”.

Achterwaartse verliesverrekening in beeld

In de bijlage bij de Kamerbrief zet het kabinet uiteen welke aanpassingen zijn onderzocht. Een van de belangrijkste opties is de introductie van een achterwaartse verliesverrekening van één jaar. Het huidige wetsvoorstel kent alleen een onbeperkte voorwaartse verliesverrekening.

Volgens het kabinet kan een achterwaartse verliesverrekening uitkomst bieden wanneer een belastingplichtige een fiscaal verlies lijdt in het jaar van bijvoorbeeld overlijden of emigratie. In de huidige opzet kan zo’n verlies niet meer met toekomstige inkomsten worden verrekend. Met een carry back van één jaar kan het verlies alsnog worden verrekend met inkomsten uit het voorafgaande jaar. De budgettaire kosten daarvan lopen op tot ruim € 1,2 miljard in 2028.

De staatssecretaris wijst erop dat de Tweede Kamer eerder via de motie-Bikker/Eerdmans heeft uitgesproken dat dekking voor een dergelijke maatregel moet worden gevonden binnen het brede vermogensdomein. Een besluit daarover volgt tijdens de augustusbesluitvorming.

Oplossingen voor huwelijken, echtscheidingen en landgoederen

Verder onderzoekt het kabinet doorschuifregelingen voor huwelijken en echtscheidingen. Onder de voorgestelde vermogenswinstsystematiek kunnen dergelijke levensgebeurtenissen leiden tot een belastbaar realisatiemoment zonder dat een vermogensbestanddeel daadwerkelijk is verkocht. De bijlage noemt als voorbeeld een vakantiewoning die bij een scheiding volledig aan één van beide partners wordt toegedeeld, waardoor de andere partner belasting verschuldigd kan raken over een papieren waardestijging. Een doorschuifregeling moet dat voorkomen.

Ook voor NSW-landgoederen worden aanpassingen onderzocht naar aanleiding van een eerder aangenomen motie van de Tweede Kamer. Daarbij kijkt het kabinet zowel naar een uitbreiding van de bestaande vrijstelling als naar een doorschuifregeling voor vermogenswinsten bij vererving en schenking.

Tarief, heffingsvrij resultaat en groen beleggen

Het kabinet heeft daarnaast doorgerekend wat aanpassingen van de belangrijkste parameters in box 3 zouden kosten. Het huidige wetsvoorstel gaat uit van een tarief van 36% en een heffingsvrij resultaat van € 1.800. Verlaging van het tarief naar 35% zou volgens de ramingen jaarlijks circa € 218 miljoen kosten. Een verhoging van het heffingsvrije resultaat naar € 1.900 leidt tot een jaarlijkse derving van ongeveer € 70 miljoen.

Ook behoud van de fiscale stimulering van groen beleggen is onderzocht. Het kabinet noemt daarbij een heffingskorting op het inkomen uit groen beleggen, zonder koppeling aan een peildatum. De budgettaire omvang daarvan wordt geraamd op circa € 200 miljoen per jaar.

Daarnaast wordt gekeken naar een verbreding van de definitie van startups en scale-ups binnen het voorgestelde vermogenswinstregime voor aandelen in jonge ondernemingen. Volgens het kabinet sluit een bredere definitie beter aan bij de specifieke kenmerken van deze ondernemingen.

Vermogenswinstbelasting nog niet uitgewerkt

De brief bevat daarnaast een update over de langetermijnambitie uit het coalitieakkoord om het stelsel uiteindelijk door te ontwikkelen naar een vermogenswinstbelasting voor alle vermogensbestanddelen.

Daarover kan het kabinet nog geen inhoudelijke keuzes presenteren. Eerenberg schrijft dat meer tijd nodig is “om te onderzoeken wat hiervoor nodig is, welke keuzes daarbij gemaakt moeten worden en welke effecten daarbij horen”. Verdere informatie daarover volgt ook op Prinsjesdag.

Naast de box 3-opties komen in de bijlage bij de Kamerbiref nog enkele andere onderzochte maatregelen voor, waaronder mogelijke herinvoering van de partiële buitenlandse belastingplicht voor expats en de introductie van een Nederlandse variant van de Vlaamse win-winlening voor particuliere financiering van mkb-ondernemingen. Over dat laatste onderwerp volgt later een afzonderlijke brief aan de Kamer.

Kamerbrief over verbetering wetsvoorstel werkelijk rendement box 3

