Tinnemans van Loon sluit zich aan bij BANVO

Tinnemans van Loon Administraties en Belastingen uit Asten sluit zich aan bij BANVO. Volgens BANVO groeit het netwerk daarmee naar 45 aangesloten kantoren. Het kantoor blijft onder eigen naam actief.

Tinnemans van Loon wordt geleid door Jaap Tinnemans en Floran van Loon. Het kantoor richt zich op administratie- en belastingadvies voor het mkb, waaronder administraties, belastingaangiften, jaarrekeningen, salarisadministratie en fiscaal advies.

Volgens het kantoor is de aansluiting bedoeld om de continuïteit voor klanten en medewerkers te waarborgen. “Als relatief klein kantoor wil je zekerheid kunnen bieden aan zowel je klanten als je medewerkers,” zegt Jaap Tinnemans. “Bij BANVO vonden we een partij die helpt om de continuïteit te waarborgen en ruimte biedt om kennis en kwaliteiten met elkaar te delen.”

Onder eigen naam

BANVO brengt regionale belastingadvies- en administratiekantoren samen in een landelijk netwerk. Aangesloten kantoren behouden volgens BANVO hun eigen identiteit, maar kunnen gebruikmaken van samenwerking en ondersteuning op onder meer ICT, scholing, kennisdeling en recruitment.

Volgens Floran van Loon past de werkwijze van BANVO bij Tinnemans van Loon. Hij wijst daarbij op het behoud van het informele en lokale karakter van het kantoor.

Opvolging en digitalisering

BANVO-directeur Mark Boelens zegt dat veel administratiekantoren met vergelijkbare vraagstukken te maken hebben, zoals opvolging, personeel, digitalisering en automatisering. Volgens hem zoeken steeds meer kantooreigenaren daarom naar samenwerking binnen een groter verband.

BANVO staat voor Belastingadvies- en Administratiekantoren Netwerk Voor Ondernemers. Het netwerk richt zich op zelfstandig opererende belastingadvies- en administratiekantoren.