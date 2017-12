bestgelezen 2017 – Bizarre ontknoping tuchtzaak over beroepseed

Kunnen accountants worden verplicht om de beroepseed af te leggen? Om die vraag draaide het maandag bij de Accountantskamer in Zwolle tijdens de behandeling van een tuchtzaak die beroepsorganisatie NBA aanspande tegen veertien accountants. De veertien, waarvan er drie kwamen opdagen bij de zitting, moesten uiterlijk 1 mei de beroepseed afleggen. Daarmee verklaren accountants hun beroep naar eer en geweten uit te oefenen. De eed is onderdeel van het hervormingsplan dat de sector zichzelf in 2014 oplegde na een reeks affaires.

Geen meerwaarde

De gedaagde accountants vinden de beroepseed geen meerwaarde hebben en geen bijdrage leveren aan cultuur- en gedragsverandering in de sector. Maandenlang bleven de Dordrechtse accountant Leo Belder en een business controller van een ggz-instelling die anoniem wil blijven bij dat standpunt, maar maandag bonden de twee in. Dat had vooral te maken met de dreiging uit het beroep te worden gezet.

Doorhaling accountantsregister

Belder betoogde kort daarvoor nog zich al zijn hele carrière aan de gedrag- en beroepsregels te hebben gehouden en om die reden niet in te stemmen met de eed. Maar nadat voorzitter Michiel Werkhoven doorhaling in het accountantsregister benoemde als uiterste consequentie van de weigering legde uiteindelijk ook Belder de eed af. Ook de business controller van een ggz-instelling bleef bij zijn standpunt over de waarde van het afleggen van de beroepseed, maar ook hij legde de verklaring toch af om zijn carrière voort te kunnen zetten.

Weigering

De derde gedaagde die maandag tijdens de zitting verscheen, accountant in business Cees Hardeman, bleef volharden in zijn weigering. Hardeman betoogde niet in het algemeen belang te handelen, zoals de eed stelt, maar in het belang van zijn opdrachtgevers.

Verstek

De zaken van de gedaagden die niet in Zwolle verschenen werden bij verstek behandeld. Bijna honderd procent van alle 19.700 actieve accountants heeft inmiddels de beroepseed afgelegd.